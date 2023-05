¡Exclusiva! Productor de Televisa: "Saber que se puede contar con Adamari de nueva cuenta nos abre muchas posibilidades al momento de integrar un elenco" El productor de exitosos melodramas de TelevisaUnivision, Ignacio Sada, habla de lo que supondría el regreso a las telenovelas de la conductora y actriz puertorriqueña tras más de 10 años ausente. ¿Cómo recibirían la industria y el público su regreso? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Ignacio Sada, productor | Credit: Mezcalent (x2) Adamari López comenzó en su día su carrera en la televisión como actriz. La expresentadora de Hoy Día (Telemundo) participó durante varias décadas en exitosas telenovelas que marcaron una época y con las que dejó una huella imborrable en el público, entre ellas Amigas y rivales, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro, que fue la última en la que participó en 2008. La mamá de Alaïa lleva desde entonces alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella. Ahora que concluyó su ciclo en Telemundo, su esperado regreso a la actuación no se ve tan lejano como antes. De hecho, la propia Adamari ha expresado su deseo de volver a actuar en algún momento. Pero, ¿qué supondría el regreso a las telenovelas de la carismática actriz y conductora puertorriqueña de 52 años? ¿Cómo recibirían la industria y el público su vuelta? "Realmente es motivo de mucho entusiasmo saber que se puede contar con ella de nueva cuenta, nos abre muchas posibilidades al momento de integrar un elenco", asegura a People en Español el productor de telenovelas de TelevisaUnivision Ignacio Sada, quien trabajó con Adamari en 2007 en el exitoso melodrama Bajo las riendas del amor que se grabó en Miami. Adamari López Ignacio Sada Left: Adamari López | Credit: Mezcalent Right: Ignacio Sada, productor | Credit: Mezcalent "Adamari es una mujer sensacional, un gran ser humano, carismática, simpática, siempre mantiene un ambiente de trabajo muy padre, es una magnífica actriz y eso quedó demostrado en proyectos que ha hecho también aquí en Televisa desde hace mucho tiempo, si regresa creo que sería realmente maravilloso", agrega. "Adamari yo creo que tiene un público cautivo, no nada más en México en toda Latinoamérica, que es un público que la admira, la quiere. Ella ha mantenido una carrera muy sólida y eso la ha hecho estar siempre presente en el gusto del público". Me encantaría tener la oportunidad de volver a trabajar con ella, tan pronto se diera ese espacio, ese chance y un personaje adecuado para ella sería un gran gozo — Ignacio Sada, productor El productor reconoce que trabajar en su día con Adamari en Bajo las riendas del amor "fue un gozo". "Siempre llegaba con mucho ánimo, muy estudiada, una profesional. Pocas veces la vi utilizar el apuntador. Recuerdo su gran cariño hacia todo el mundo: sus compañeros, el elenco, la producción. Es una mujer que siempre busca sacar la sonrisa de los demás, su sonrisa no puede ser más contagiosa, sus carcajadas, es una gran persona. La recuerdo con mucho cariño". Adamari López Adamari López en 2007 en las grabaciones de la telenovela Bajo las riendas del amor | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sada, quien produce actualmente en México el melodrama Nadie como tú que protagonizan Brandon Peniche y Karla Esquivel, no descarta volver a trabajar con ella en alguno de sus próximos proyectos. "Me encantaría tener la oportunidad de volver a trabajar con ella, tan pronto se diera ese espacio, ese chance y un personaje adecuado para ella sería un gran gozo".

