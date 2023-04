¡Exclusiva! Productor de telenovelas tiene un mensaje muy especial para Francisca La conductora y actriz dominicana ha expresado en varias ocasiones su deseo de participar en una telenovela. People en Español habló con el productor Juan Osorio e hizo públicamente una promesa que Francisca no se espera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana, pero desde que era una niña Francisca soñaba con ser actriz, específicamente de telenovelas. Un sueño que pudo saborear en 2016 con la participación especial que hizo en el melodrama Despertar contigo. Desde entonces, la carismática copresentadora de Despierta América (Univision) ha expresado públicamente en varias ocasiones su deseo de volver a participar en una telenovela. Hace varios meses, de hecho, la que fuera ganadora de la novena temporada del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina confesó en el programa matutino de Univision que le había escrito al productor Juan Osorio, responsable de éxitos como Mi corazón es tuyo, La herencia y, más recientemente, El amor invencible, para ver si la llama para uno de sus proyectos. "Pero ni ha leído el mensaje", contaba Francisca con su particular sentido del humor. Francisca Francisca, copresentadora de Despierta América (Univision) | Credit: Mezcalent People en Español tuvo la oportunidad de conversar recientemente con el exitoso productor de telenovelas con motivo del inminente estreno de su nuevo melodrama en Univision y aprovechamos la ocasión para hacerle llegar la petición y el deseo de la conductora. "Francisca, quien es una de las conductoras más queridas y talentosas de la televisión hispana, es también actriz y comentó que le encantaría trabajar contigo y que incluso te había escrito por mensaje directo en las redes sociales, ¿conoces su trabajo?", le preguntamos tras mostrarle el video del momento en el que la conductora expresa su deseo de trabajar con él. Juan Osorio Juan Osorio, productor de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision | Credit: TelevisaUnivision "No, lo desconozco totalmente, lo confieso con toda la humildad y la vergüenza", confesó el productor, quien aprovechó nuestra entrevista para enviarle un mensaje a la conductora. Mira el video: "Pero qué bueno que por este medio puedo decirte que voy a hacer un casting y que en mi siguiente proyecto estarás trabajando. Ya vi ahí que me has mandado mensajes y no los he leído, pero he andado como loco", compartió Osorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor se comprometió públicamente a trabajar con Francisca en uno de sus proyectos. "Prometo públicamente Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío y con un personaje… Yo creo que tú debes ser de villana, debes ser una buena villana, vas a ver. Es una promesa".

