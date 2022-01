Productor Salvador Mejía responde: ¿por qué eligió a Alejandra Espinoza como protagonista de su nueva telenovela? "¿Por qué Alejandra si de pronto acá en México no la conocemos tanto?", le preguntó recientemente un periodista en México. Esta fue su respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: TELEVISA La elección de Alejandra Espinoza como protagonista de la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero, que este lunes comenzó a grabarse en México con un reparto estelar, ha dado mucho de qué hablar en México debido a que la conductora no es un rostro muy conocido en el país. Hace unos días, en el programa radiofónico Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula) que conduce la periodista mexicana Flor Rubio se debatía, incluso, sobre los motivos que habrían llevado al productor Salvador Mejía a seleccionarla como la heroína de su nueva historia, apuntando a la reciente fusión entre Televisa y Univision como la principal razón detrás de esta decisión. Precisamente, uno de los integrantes del equipo de trabajo del espacio, Joel O´Farrili, tuvo la oportunidad de preguntarle directamente hace unos días a Mejía sobre esta cuestión. "Ayer que estábamos planteando justamente a Alejandra Espinoza como una de las protagonistas levantaba un poco de polémica porque el público se preguntaba por qué Alejandra si de pronto acá en México no la conocemos tanto. Sí, hizo Rubí, claro, el año pasado. Y yo le quería preguntar, de pronto, ¿qué tanto influye esta alianza entre Televisa y Univision y la estrategia obviamente para la decisión de Chava Mejía de tener a Alejandra Espinoza como protagonista?", le preguntó. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA "Yo siempre estoy buscando cuando hay lanzamiento –porque eso sí me pidió la empresa: lanzamientos– en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). Alejandra no es del CEA, pero es una figura de Univision de Nuestra Belleza Latina. Yo la vi en varias películas antes de tomar la decisión [y] le vi el perfil que requiere el personaje porque ella es muy camaleónica", comenzó explicando Mejía, quien ha producido exitosos melodramas de Televisa como La madrastra, Fuego en la sangre y Triunfo del amor. "Es un personaje virginal, es angelical, es empoderada, necesito que tenga esa personalidad, como en su momento tuve a Livia Brito o a Susana González en Entre el amor y el odio a Aracely Arámbula en Abrázame muy fuerte… porque justamente lo mismo me preguntaban los de Univision. Yo estoy buscando al personaje", aseveró. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su galán en Corazón guerrero, Gonzalo García Vivanco | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor reconoció que contempló a "varias chicas" para protagonizar la telenovela, "pero la verdad la que más me dio el personaje fue ella". "Entonces siempre me voy con la corazonada y con la experiencia de 20 novelas propias […] y la verdad es que me ha funcionado. Obviamente aquí cobijada con estas grandes actrices, con este gran reparto […]", detalló Mejía. Corazón guerrero se estrenará a finales de marzo en México por Las Estrellas.

