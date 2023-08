¡Exclusiva! Productor de La desalmada revela si sigue en pie la segunda temporada La exitosa telenovela protagonizada por Livia Brito y José Ron en 2021 tuvo un final abierto. Las grabaciones de su segunda temporada iban a comenzar a principios de este año, pero no fue así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Livia Brito y José Ron como protagonistas, La desalmada se convirtió en 2021 en la telenovela más vista, tanto en México como en Estados Unidos. Su éxito llevó a TelevisaUnivision a contemplar la posibilidad de producir una segunda temporada, de ahí que su final quedara abierto. Si bien sus grabaciones iban a comenzar a principios de este año, tuvieron que posponerse debido al deseo de Brito de convertirse en madre. "Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme y por eso se detuvo un poquito la producción de La desalmada 2", explicó en su día la actriz cubana. Livia Brito Livia Brito y José Ron en una escena de La desalmada | Credit: Mezcalent Hoy, pasado el tiempo y con todos sus actores regados en diferentes proyectos, el productor ejecutivo de la telenovela, José Alberto Castro, ve difícil que pueda llegar a hacerse la segunda temporada. "La verdad lo veo difícil porque el elenco se ha diluido mucho", reconoce a People en Español el también productor de Tierra de esperanza, melodrama que Univision transmite en horario estelar con las actuaciones protagónicas de Carolina Miranda y Andrés Palacios. Livia Brito Livia Brito en una escena de La desalmada | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De cuando la teníamos prevista o cómo se había preparado al tiempo de ahorita ya hay una distancia porque ya hay cambios físicos en los personajes, ya hay otro tipo de momentos ahorita en cada uno de ellos…", explica el productor. "Lo vería complicado". "Habría que pensar muy bien el hacerla y si se hace cómo hacerla", agrega Castro.

