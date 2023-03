¡Entrevista! Productor Ignacio Sada nos presenta al elenco de su telenovela Nadie como tú El melodrama que protagonizarán Karla Esquivel y Brandon Peniche para TelevisaUnivision comenzará a grabarse en mayo en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, el productor Ignacio Sada se ha adueñado del horario de las 4:30 de la tarde de Las Estrellas, en México, con telenovelas de corte clásico, como Sin tu mirada, Quererlo todo o, más recientemente, Contigo sí, que se han posicionado en el gusto del público. Su próximo melodrama, que lleva hasta ahora por título Nadie como tú, no será la excepción. La ficción, que comenzará a grabarse a principios de mayo y estará ambientada en el mundo de la elaboración y producción del mezcal, contará con las actuaciones protagónicas de Brandon Peniche y Karla Esquivel, quien hará su debut como protagonista con esta historia. En entrevista con People en Español, Sada nos comparte detalles de esta nueva producción y revela quiénes serán sus grandes villanos. ¿Cómo nace Nadie como tú? Nadie como tú surge como una respuesta a la invitación de la empresa a hacer un producto pensado para las 4:30 de la tarde, una historia que contenga los elementos que en esa franja horaria sabemos que le gustan al público. Obviamente siendo el amor un ingrediente fundamental como en toda telenovela, hay desamor, hay intrigas, hay suspenso… Pero lo más interesante es que nos topamos con una historia poderosa en cuanto a contenido, una historia que nos dio la oportunidad de poder desarrollarla en medio de un mundo que es maravilloso y mágico, que es la elaboración y la producción del mezcal que, como sabemos, es una bebida icónica en México. Entonces qué mejor que tener esta historia con esos elementos que comentamos y poderle dar vida en medio de este ambiente, de este marco tan rico lleno de sabores, de texturas, de color. Para nosotros fue decisivo el poder tomar estos elementos en cuenta para considerar Nadie como tú como nuevo proyecto. Nos topamos con una historia poderosa en cuanto a contenido, una historia que nos dio la oportunidad de poder desarrollarla en medio de un mundo que es maravilloso y mágico, que es la elaboración y la producción del mezcal que, como sabemos, es una bebida icónica en México. — Ignacio Sada, productor Brandon Peniche Karla Esquivel y Brandon Peniche, protagonistas de Nadie como tú | Credit: Cortesía Karla Esquivel y Brandon Peniche son los protagonistas, ¿por qué ellos? Karla Esquivel resultó ser la persona que cuando hicimos los castings se apegó más a las características del personaje. Debo decir que la decisión no fue fácil, había varias candidatas que tenían la posibilidad de hacerlo, sin embargo, lamentablemente en estas cuestiones de los castings únicamente una persona resulta ser la ganadora, por así decirlo. Karla, aparte de todo, ha venido desarrollando de manera firme y constante una carrera una y toda vez que egresó de las filas del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo y ha venido demostrando su capacidad y tenacidad para interpretar maravillosamente bien distintos personajes. Karla ha venido desarrollando de manera firme y constante una carrera y ha venido demostrando su capacidad y tenacidad para interpretar maravillosamente bien distintos personajes — Ignacio Sada, productor Karla Esquivel Karla Esquivel y Brandon Peniche, protagonistas de Nadie como tú | Credit: Cortesía Con Brandon ya había trabajado en Contigo sí, también trabajé con él en Un refugio para el amor. Brandon es un actor al que primero que nada su gran calidad humana lo distingue, lo hace que el público lo quiera. Y creo que se encuentra en un gran momento actoral, en un gran momento físicamente hablando, es una persona que ha venido trabajando de manera incansable para poder aspirar a interpretar un rol como protagonista. En Contigo sí fue un coprotagonista porque si recordamos eran dos personajes coprotagónicos, el de Danilo Carrera y el de Brandon, ambos peleándose el amor del personaje que hizo Ale Robles Gil. Entonces Brandon ya protagonizó. Esta familiaridad con él, esta apertura, esta forma de trabajar que también es importante cuando tú ya conoces al actor en cuestión sabes de lo que es capaz de lograr, de lo que es capaz de darte, de interpretar. Leyendo el personaje mi referente inmediato así llevado a imágenes siempre fue Brandon Peniche. Qué bueno que los tiempos se dieron y pudimos coincidir. Este binomio Karla Esquivel y Brandon Peniche creo que es una fórmula que, sin duda alguna no me atrevo yo a asegurarlo porque nunca me gusta hacerlo, pero creo que es una pareja que le va a gustar al público. Brandon es un actor al que primero que nada su gran calidad humana lo distingue, hace que el público lo quiera. Y creo que se encuentra en un gran momento actoral — Ignacio Sada, productor ¿Quiénes serán los villanos del melodrama? Aquí hay muchos malos. Tenemos en primer lugar al señor Eduardo Santamarina, que ya también tuve la fortuna de trabajar con él en Sin tu mirada. Es un actor maravilloso, completo, firme, dispuesto. Su personaje es Raymundo, que es un personaje muy controvertido. Eduardo Santamarina Eduardo Santamarina | Credit: Mezcalent Luego también tenemos a Elizabeth Álvarez, que Elizabeth es también la esposa de Diego Olivera [en la historia]. Elizabeth es una actriz también muy versátil, muy poderosa. Yo la he visto hacer no nada más villanas, sino la he visto hacer distintos personajes y cuando interpreta villanas lo hace muy bien. Elizabeth Álvarez Elizabeth Álvarez | Credit: Mezcalent Y no puedo dejar atrás a Irina Baeva. Yo siempre he creído en el trabajo de Irina, la respeto mucho, su trabajo es también impecable. Siempre hay una pequeña anécdota que cuento que una vez yo le decía que cómo había aprendido a hablar tan bien español y me dijo que ella lo aprendió por las telenovelas, entonces yo creo que tiene clarísimo los rangos, los alcances de un personaje antagónico en este caso. Yo siempre he creído en el trabajo de Irina, la respeto mucho, su trabajo es también impecable — iGNACIO sADA, PRODUCTOR Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Mezcalent Ellos realmente son ahorita como los villanos de esta historia. Hay otro personaje por ahí, que no quiero que se me escape, que es Jonás, que estamos a punto de confirmar a ese villano que le hace el contrapeso a Brandon Peniche. Tenemos un nombre más por destapar una y toda vez que quede confirmado, pero la idea es ya con esta pieza integrar un elenco muy sólido y que nos ayude a contar esta propuesta de la mejor manera posible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué más actores forman parte del elenco? Tenemos a Alejandra Barros, a Paty Díaz, que interpreta a Eréndida, que es una mujer campirana, de estas mujeres que es una curandera de pueblo que le da ese toque medio místico a la historia también; tenemos a Nacho Guadalupe, que hará un personaje también maravilloso, tenemos a Evangelina Sosa, que también es una actriz de muchos años también con muchas tablas. Es una novela de un elenco nutrido, amplio. Por ahí vamos a ir descubriendo más personajes. Esto sucede también en este ambiente de campo y las historias de campo son como que muy invitantes en el mejor de los sentidos a rodearse de estos personajes que no son chicos para nada. La magia de cómo está escrita esta novela es que aunque pueda haber más personajes cada uno tiene una historia que contar y eso la hace estructuralmente una historia muy bien construida. Paty Díaz Paty Díaz | Credit: Mezcalent Nadie como tú se estrenará en el segundo semestre del año.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Entrevista! Productor Ignacio Sada nos presenta al elenco de su telenovela Nadie como tú

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.