Primeros videos promocionales de la nueva versión de La madrastra con Aracely Arámbula La telenovela, que se estrenará en México el 15 de agosto por Las Estrellas en horario estelar, aterrizará también próximamente en Estados Unidos a través de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Una estrella internacional está de regreso". La semana pasada, TelevisaUnivision comenzaba a promocionar a bombo y platillo el esperado regreso de Aracely Arámbula a los melodramas mexicanos como protagonista de la nueva versión de La madrastra. Lo hacía a través de un espectacular video en el que aparecía en escena una despampanante Arámbula. La pieza audiovisual servía como pistoletazo de salida para la campaña de promoción de cara al inminente estreno en México del melodrama, que aterrizará el lunes 15 de agosto a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. Precisamente, la cadena de televisión mexicana ha comenzado a emitir esta semana los primeros videos promocionales de esta historia que en su día estelarizó con gran éxito de audiencia Victoria Ruffo. Aracely Arámbula Aracely Arámbula, protagoniza la nueva versión de La madrastra | Credit: TelevisaUnivision Se trata de unos avances de apenas unos segundos de duración que ponen el foco de atención en Arámbula y la dolorosa historia de traición que vivirá Marcia, su personaje. "Sentí miedo, impotencia, dolor, rabia, fuerza... el tiempo me cambió pero solo un sentimiento me mantuvo viva: volver a amar", expresa en uno de ellos el personaje que interpreta Aracely. La actriz mexicana no puede estar más emocionada de regresar a TelevisaUnivision por la puerta grande con esta exitosa historia que promete dar mucho de qué hablar y en la que se adentra en la piel de una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Es] una superhistoria, así que muy emocionados de volver a entregar este novelón a toda la gente y deseando que les guste mucho", expresaba semanas atrás Arámbula en un encuentro con medios de comunicación en México con motivo del inicio de sus grabaciones. La telenovela también aterrizará próximamente en Estados Unidos a través de Univision.

