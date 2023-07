Primeros avances de la telenovela Minas de pasión El melodrama que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León es una versión de la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona, que estelarizó Aracely Arámbula. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Minas de pasión Minas de pasión | Credit: TelevisaUnivision Es una de las telenovelas más esperadas del año. Con Livia Brito como protagonista, Minas de pasión ha despertado mucha expectación entre el público debido a que se trata de una nueva versión de La Patrona, el exitoso melodrama que marcó en su día el debut de Aracely Arámbula en Telemundo. La ficción, que comenzó a grabarse a finales de mayo, está a punto de estrenarse en México. En tan solo cuatro semanas, el 21 de agosto a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas, el público mexicano podrá comenzar a ver esta historia de amor y justicia que produce Pedro Ortiz de Pinedo y que también protagoniza Osvaldo de León. "Minas de pasión es totalmente diferente a otras historias que yo he leído y me lo dijo Pedro [el productor ejecutivo] cuando recién me dio los capítulos. Estaba adaptada totalmente a la actualidad, a lo que estamos viviendo actualmente, a las frases, a las palabras, es un leguaje coloquial. Es una historia que le puede pasar a cualquiera", cuenta Brito, quien interpreta a Emilia Sánchez, una madre soltera que trabaja en la mina. "Emilia ha sabido salir adelante y yo creo que eso es lo que hace clic con muchísimas mujeres que son unas guerreras, que son madres solteras, que trabajan por sus hijos, que los mantienen, entonces yo creo que eso hace mucho clic con lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Somos unas mujeres luchonas y vamos siempre para adelante". Livia Brito Livia Brito es Emilia Sánchez en Minas de pasión | Credit: Mezcalent La telenovela cuenta en su elenco con Anette Michel, quien da vida a la gran villana de la historia, Alejandro Camacho, César Évora, Sylvia Sáenz, Cynthia Klitbo y Karyme Lozano, entre otros. Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: Mezcalent Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: Mezcalent Minas de pasión Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El odio de una mujer le robó la vida y por amor hará justicia con sus propias manos", dice la voz en off que se puede escuchar en uno de los videos promocionales del melodrama que ya están al aire en México. "Entre una mujer fuerte capaz de todo por amor y la ambición asesina de otra ningún secreto quedará enterrado", se avanza en otro de los videos promocionales. Se espera que la telenovela llegue próximamente al prime time de Univision.

