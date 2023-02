Primeros avances y póster promocional de la telenovela Eternamente amándonos Marcus Ornellas, Alejandra Robles Gil y Diana Bracho protagonizan la nueva telenovela de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eternamente amándonos Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Paula Bernal y Rogelio Iturbide son dos personas con vidas muy distintas que al conocerse viven un romance vertiginoso que los fuerza a casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio, en especial a la matriarca de la familia, Martina Rangel. Este es el punto de partida de Eternamente amándonos, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas con la actuación estelar de Diana Bracho. El melodrama que produce Silvia Cano se estrenará en México a finales de febrero a las 4:30 de la tarde a través de Las Estrellas, por lo que ya han comenzado a salir al aire sus primeros avances. "En esta vida tenemos que cumplir con las leyes del hombre y con las de Dios. En esta casa se hace lo que yo digo. Sé bien lo que esta familia necesita, por eso aquí la única monarca de la casa soy yo", dice el personaje interpretado por Bracho en uno de los videos promocionales. Los dos avances que han salido al aire hasta ahora han dejado con muy buen sabor de boca a la audiencia. "Ya la quiero ver" o "Muero por verla" son algunos de los comentarios que se han vertido en las redes sociales. Eternamente amándonos Póster promocional telenovela Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eternamente amándonos sigue la historia de Paula (Gil), una joven amante de la música que por amor llega de la Ciudad de México a la vida de los Iturbide siguiendo a Rogelio (Ornellas), donde sus ideas cosmopolitas chocarán con las de Martina, conocida por todos como la 'Monarca de Morelia', una mujer convencional, manipuladora y acostumbrada a controlar su entorno. "Mi personaje Paula Bernal canta, toca la guitarra, el piano y eso para mí ha sido un reto hermoso", reconocía meses atrás Robles Gil sobre esta nueva aventura profesional.

