Primeros avances de Soltero con hijas Mira los primeros videos promocionales de la nueva telenovela de Televisa que protagoniza el actor mexicano Gabriel Soto. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Inicia la cuenta atrás para el esperado estreno de Soltero con hijas. La nueva telenovela de Televisa a cargo del productor de Mi marido tiene más familia, Juan Osorio, que encabeza el actor mexicano Gabriel Soto aterrizará en México el lunes 28 de octubre por Las Estrellas. A modo de aperitivo y para hacer más amena la espera –apenas quedan tres semanas– su protagonista compartió recientemente a través de sus redes sociales los primeros videos promocionales de esta comedia romántica que también encabeza Vanessa Guzmán. “¡Qué emoción! Primer promo”, escribió Soto en Instagram junto al primer avance. El intérprete de 44 años, que trabajará nuevamente en esta ficción con su novia en la vida real Irina Baeva compartió un segundo teaser que tiene como protagonista a su personaje y en el que se revela algo más de la trama que engalana el actor. “Soy Nico y siempre logro lo que me propongo pero cuando pensaba que lo tenía todo me di cuenta de que algo me faltaba y cuando llegó fue de la manera que menos imaginaba”, cuenta Soto en voz en off durante este segundo ‘promo’ que nuevamente termina con el eslogan de la telenovela: ‘Soltero con hijas el amor no se planea’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soltero con hijas narra la historia de Nacho (Soto), un hombre soltero y sin preocupaciones cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando tiene que hacerse cargo de sus tres sobrinas que acaban de quedar huérfanas. Nacho recibe ayuda de su vecina Victoria (Guzmán), e inesperadamente, se enamora de ella. Su mayor obstáculo será el padre de Victoria, que tratará de romper su relación. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Primeros avances de Soltero con hijas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.