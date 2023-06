Primeras imágenes de William Levy en la telenovela Vuelve a mí El actor cubano graba para Telemundo esta esperada historia que se estrenará próximamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy protagoniza Vuelve a mí | Credit: Instagram (x2) De Café con aroma de mujer a Vuelve a mí. William Levy comenzó a grabar a finales de mayo en Miami un nuevo drama romántico para Telemundo que verá la luz muy pronto. "Me fascinó la historia, creo que el público va a quererla muchísimo. Es una historia que se basa en cosas muy familiares. Creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia", contaba semanas atrás el actor cubano en una entrevista con Myrka Dellanos sobre esta historia en la que tiene como pareja a la actriz mexicana Samadhi Zendejas. El inolvidable galán de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel y Sortilegio comparte créditos en esta esperada ficción con un destacado elenco que incluye a Ximena Herrera, Laura Flores, Kimberly Dos Ramos, Ferdinando Valencia y Fernando Ciangherotti, entre otros. William Levy William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram Karem Barroeta "Me siento muy bendecido por ser parte de un proyecto como este tan importante para Telemundo con un elenco de primera, con directores de primera, escritores de primera", expresó Levy, quien supera los 11 millones de seguidores en Instagram. "Esto de verdad va a ser un éxito porque el público lo va a hacer un éxito, creo que al público le va a encantar un proyecto como este". Su familia Laura Flores, Fernando Ciangherotti y Ferdinando Valencia serán familia del actor en Vuelve a mí. William Levy William Levy, Fernando Ciangherotti, Laura Flores y Ferdinando Valencia | Credit: Instagram Fernando Ciangherotti Su pareja La química parece estar asegurada entre William y Samadhi Zendejas. William Levy Samadhi Zendejas y William Levy | Credit: Instagram Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy | Credit: Instagram Samadhi Zendejas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambientado en Ciudad de Juárez y Ciudad de México, Vuelve a mí sigue a Nuria (Zendejas), una mujer de escasos recursos quien emprende una relación con Braulio (Valencia) sin saber que es uno de los dueños de la empresa donde trabaja para poder mantener a su hijo y hermana. Las vidas de los personajes principales se empiezan a entrelazar tras el trágico secuestro de Andrés (Sebastián), el hijo de Nuria. Su fuerza es solo proporcional al amor que siente por su hijo. En el momento menos esperado, el personaje interpretado por Levy llega a su vida para convertirse no solo en el pilar que mantiene viva su esperanza, sino también en el gran amor de su vida.

