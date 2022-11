Primeras imágenes del regreso de 'La felina' a El señor de los cielos 8 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La Felina Credit: Instagram Maricela González (x2) ¡No estaba muerta! El personaje interpretado por la actriz colombiana Maricela González volverá a hacer de las suyas en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya. Mira las primeras imágenes. Empezar galería No estaba muerta Maricela González Credit: Instagram Bernardo Mota El personaje interpretado por la actriz colombiana Maricela González se dejó ver por última vez en la exitosa superserie de Telemundo durante el final de su quinta temporada, que se emitió en 2017. Ahora, 5 años después, 'La felina' regresa con fuerza a la vida de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) dispuesta a recuperar su trono en la octava temporada de El señor de los cielos, que verá la luz en 2023 por la cadena hispana. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Qué pasará con ella? Maricela González Credit: Instagram Maricela González "Las situaciones que esta Felina ha tenido que sortear para salvar el pellejo son cada vez más fuertes", aseguró Maricela. "¿Qué creen que pasará con ella? ¿Qué sorpresa nos traerá en esta temporada?", preguntó a sus seguidores. 2 de 8 Ver Todo Dará de qué hablar Maricela González Credit: Instagram Maricela González El esperado regreso de 'La felina' promete no dejar indiferente a nadie. ¡Qué tiemblen sus enemigos! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Socios y amigos Maricela González Credit: Instagram Maricela González "Aventureros, socios, amigos, pero sobre todo dos almas en un mismo camino del que se puede esperar cualquier final", escribió Maricela junto a esta foto en la que posa con el protagonista de la superserie, Rafael Amaya. 4 de 8 Ver Todo Misterioso mensaje La Felina Credit: Instagram Maricela González "A punto de abordar un vuelo sin saber si habrá regreso. Cada día que pasa podría ser el último. ¿Estás preparado para decir adiós?", compartió en sus redes de lo más misteriosa. 5 de 8 Ver Todo ¿Amigos o enemigos? Maricela González Credit: Instagram Maricela González Las asociaciones que traerá la octava temporada de El señor de los cielos serán "explosivas", adelantó la actriz. "Ismael Casillas y La Felina, ¿irán a ser amigos o enemigos?", preguntó. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En familia Maricela González Credit: Instagram Maricela González "Qué buena compañía la de esa familia que construyes en cada producción. Esto es El señor de los cielos, que viene cargada de muchas sorpresas", escribió Maricela junto a esta imagen. 7 de 8 Ver Todo ¿Qué sorpresas traerá? Maricela González Credit: Instagram Maricela González "En medio del desierto de Sonora, cuando todo pareciera estar perdido, los astros se alinean nuevamente a su favor. Y una revelación podría cambiar el rumbo de su destino", fueron las palabras con las que la actriz compartió esta instantánea. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Primeras imágenes del regreso de 'La felina' a El señor de los cielos 8

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.