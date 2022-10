Primeras imágenes de Rafael Amaya y África Zavala en El señor de los cielos 8 La actriz mexicana se unió al elenco de la exitosa superserie de Telemundo como uno de los rostros protagónicos femeninos de la octava temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya comenzó a grabar el pasado mes de septiembre en México la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Es una bendición estar de regreso", reconoció este miércoles el actor mexicano a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 3 millones de seguidores. "Gracias a todos mis compañeros actores, actrices y equipo técnico estamos haciendo historia día a día, aterrizando nuestros sueños, rompiendo barreras, fronteras y una vez más abriendo camino". Amaya se ha reencontrado en el set de grabación con actores emblemáticos de la exitosa franquicia, entre ellos Iván Arana (Ismael Casillas), Carmen Aub (Rutila Casillas), Alejandro López (Súper Javi), Lisa Owen (doña Alba) y Maricela González (La Felina), entre otros. Amaya Rafael Amaya y Carmen Aub ensayando una escena de El señor de los cielos 8 bajo las indicaciones del director Bernardo Mota | Credit: Instagram Bernardo Mota Pero también ha compartido escena con rostros que hasta ahora eran ajenos al universo del famoso narcotraficante mexicano Aurelio Casillas, como es el caso de África Zavala. La actriz mexicana no puede estar más feliz de unirse al elenco de la exitosa saga con un personaje que al parecer tendrá mucha interacción con el que interpreta Amaya. Así lo prueba la imagen que compartió recientemente en Instagram el actor Alejandro Félix en la que ambos posan juntos desde el set de grabación de la superserie. África Zavala Alejandro Félix, Carmen Aub, Rafael Amaya y África Zavala en las grabaciones de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Alejandro Félix O esta otra que publicó semanas atrás también en Instagram la actriz Ana Abarca. Cielos Rafael Amaya, África Zavala y Ana Abarca en las grabaciones de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Ana Abarca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy contenta de estar en esta nueva temporada, este personaje es un reto para mí", reconoció a People en Español Zavala, quien interpreta en la historia a Mecha. El señor de los cielos 8 se estrenará el próximo año por Telemundo.

