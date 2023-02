Destapan las primeras imágenes oficiales de la telenovela Pienso en ti Dulce María y David Zepeda protagonizan esta historia llena de amor, música y pasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pienso en ti Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision Desde finales de octubre, Dulce María y David Zepeda graban en México como protagonistas la telenovela Pienso en ti, historia que combina amor, música y drama. El estreno del melodrama que produce Carlos Bardasano y en el que también participan Alexis Ayala, Brandon Peniche y Jessica Díaz, entre otros, está a la vuelta de la esquina. La ficción aterrizará en su país de origen, México, el 13 de marzo a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, mientras que en Estados Unidos verá la luz próximamente por Univision. A modo de aperitivo, sus protagonistas compartieron este jueves a través de las redes sociales las primeras imágenes oficiales del esperado melodrama de TelevisaUnivision. Pienso en ti Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision "Un proyecto hermoso que venimos preparando con todo el amor, lleno de historias llenas de emociones, realidad y música", escribió Dulce junto a las imágenes. "Una historia de amor, música y pasión", agregó por su parte Zepeda. Pienso en ti Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision En Pienso en ti, Dulce interpreta a Emilia, una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Zepeda, por su parte, se adentra en la piel de Ángel, un ídolo de multitudes que no atraviesa su mejor momento en el terreno personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un personaje que está viviendo un gran éxito en la parte musical, tiene a su grupo y es el grupo más exitoso de México; pero, por otro lado, tiene una gran fragilidad en su vida personal con la pérdida de sus padres, y las pérdidas siguen durante el éxito musical", adelantó el actor mexicano. Ángel le dará las alas y Emilia le dará la fuerza, pero para cristalizar su amor, la pareja deberá enfrentar múltiples adversidades y adversarios.

