Primeras imágenes de Médicos, Línea de vida, la nueva apuesta estelar de Univision Mira los primeros videos promocionales de la nueva ficción estelar de Televisa que protagonizan Livia Brito y Daniel Arenas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Daniel Arenas y Livia Brito están listos para apoderarse nuevamente del prime time hispano como protagonistas de Médicos, Línea de vida, la nueva y ambiciosa apuesta estelar de Televisa que está a cargo del productor José Alberto Castro, responsable de exitosas telenovelas como Por amar sin ley, La que no podía amar y Teresa. La ficción, que también cuenta con las actuaciones de Grettell Valdez, Carlos de la Mota, Mauricio Henao, Osvaldo de León y José Elías Moreno, se estrenará varias semanas antes en México, donde comenzará a transmitirse a partir del lunes 11 de noviembre en horario estelar. A poco más de tres semanas para su estreno, ya están al aire los primeros avances de esta esperada historia que nos sumergirá en el apasionante mundo de los médicos. “Esto se viene con todo señores. Empezó el conteo regresivo para Médicos. Que gran equipo. Gracias Dios”, escribió emocionado Arenas a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Emocionada es poco. Prepárense sé que les va a encantar”, expresó por su parte la venezolana Scarlet Gruber, quien también forma parte del elenco de la teleserie. Médicos, que se graba desde el mes de agosto en los foros de Televisa San Ángel en México, está ambientada en un hospital de especialidades médicas que alberga a las mentes más experimentadas en cada una de las ramas de la medicina. La ficción sigue la historia de un grupo de destacados profesionales que hacen frente a los casos clínicos más complejos mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Primeras imágenes de Médicos, Línea de vida, la nueva apuesta estelar de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.