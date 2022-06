Primeras imágenes de Infiel, la nueva telenovela turca de Telemundo que protagoniza la actriz de Madre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Infiel Credit: TELEMUNDO (x2) La cadena hispana estrena este lunes 13 de junio a las 10 p. m., hora del Este, el nuevo drama turco protagonizado por la actriz turca Cansu Dere –la inolvidable Zeynep de Madre–, que se ha convertido en el "más reciente éxito mundial de la televisión turca". Mira aquí un aperitivo de esta esperada ficción. Empezar galería Prestigiosa doctora Infiel Credit: TELEMUNDO Infiel se centra en la historia de Asya Arslan, una prestigiosa doctora interpretada por la actriz turca Cansu Dere, la inolvidable protagonista del drama turco Madre. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Felizmente casada Infiel Credit: TELEMUNDO Asya está felizmente casada con el arquitecto Volcan Arslan, personaje al que da vida el actor turco Caner Cindoruk, con quien tiene un hijo adolescente: Ali (Alp Akar). 2 de 7 Ver Todo Vida perfecta Infiel Credit: TELEMUNDO Asya parece tener una vida perfecta, tanto en el terreno personal como en el profesional. Pero bien dicen que no todo lo que reluce es oro. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Una sospecha Infiel Credit: TELEMUNDO Todo cambia para Asya cuando descubre un pelo rubio en la ropa de su esposo y, de inmediato, sospecha que Volcan está teniendo una relación extramarital. 4 de 7 Ver Todo Red de mentiras y traiciones Infiel Credit: TELEMUNDO A medida que investiga a su esposo, Asya descubrirá una red de mentiras y traiciones que desatarán su sed de venganza. 5 de 7 Ver Todo Giros inesperados Infiel Credit: TELEMUNDO "Infiel: historia de un engaño es una historia de mentira y traición que cautivará a la audiencia con cada giro inesperado que tome la trama", avanza la cadena Telemundo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tráiler de Infiel No dejes de ver el gran estreno de Infiel: historia de un engaño este lunes 13 de junio a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

