¡Exclusiva! Primeras imágenes de Dulce María en la telenovela Pienso en ti Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández La actriz y cantante mexicana protagoniza esta esperada historia que produce Carlos Bardasano para TelevisaUnivision. "Hay regalos de la vida que no se pueden rechazar y esto era como un regalo para mí", confiesa Dulce. Mira la galería. Empezar galería Regalo de la vida Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández "Hay regalos de la vida que no se pueden rechazar y esto era como un regalo para mí", asegura Dulce María, quien graba esta esperada historia desde finales de octubre en México bajo la producción de Carlos Bardasano, responsable de exitosos títulos como Si nos dejan, Como tú no hay 2, El dragón y la nueva versión de Los ricos también lloran. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Lo tenía todo Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández "Me ofrecieron un protagónico que llevaba música y actuación, que era una historia original, que era con Carlos Bardasano, que es un gran productor y gran ser humano, en TelevisaUnivision, que ha sido mi casa desde que empecé, con compañeros maravillosos", comparte la actriz y cantante mexicana. 2 de 10 Ver Todo Dijo 'sí' Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández "No podía decir que no, era un regalo muy grande", asevera Dulce, quien aparece en la imagen con la actriz mexicana Lorena Graniewicz, con quien su personaje tendrá mucha interacción en la historia. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Dulce es Emilia Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández En Pienso en ti, Dulce interpreta a Emilia, una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. 4 de 10 Ver Todo Historia de amor Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández Cuando Emilia (Dulce) conoce a Ángel (David Zepeda), su ídolo y el ídolo de multitudes, encuentra la fuerza para seguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, quien le devolvería a él la ilusión y la vida. 5 de 10 Ver Todo Dulce y David ¡juntos! Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández La artista no puede estar más feliz de compartir escena en esta historia con el actor mexicano David Zepeda, con quien ya trabajó hace 10 años en el melodrama Mentir para vivir. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Historia original Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández "Pienso en ti es una historia original, una historia fresca llena de música, de amor, de conflicto, de sueños, de drama, de valores también", asegura Dulce. 7 de 10 Ver Todo Ambiente de trabajo Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández La actriz ha encontrado grandes compañeros de trabajo en las grabaciones del melodrama. "Nos llevamos muy bien todos". 8 de 10 Ver Todo Ataques de risa Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández Dulce confiesa que los ataques de risa están asegurados cada vez que le toca grabar en el set de su casa. "Henry [Zakka], Yolanda [Ventura], que son mis papás, mis amigos y Marifer [García], o sea si estamos todos la verdad es que estamos platique y platique y platique, luego nos dan ataques de risa y nos tienen que regañar". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Esperado estreno Dulce Maria en Pienso en Ti Credit: Germán Hernández Pienso en ti se estrena en México el 13 de marzo a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. La telenovela también aterrizará próximamente en el horario estelar de Univision. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

