¡Exclusiva! Primeras imágenes de David Zepeda en la telenovela Pienso en ti

El actor mexicano protagoniza esta esperada historia que produce Carlos Bardasano para TelevisaUnivision. "Fue un regalo yo creo que de Dios, de la vida, el poder intercalar las dos pasiones que tengo, que es la actuación con la música, con Dulce María, que es una gran estrella", asevera.

David Zepeda combina sus dos grandes pasiones, la actuación y la música, en la telenovela Pienso en ti, historia que aterrizará próximamente en el prime time de Univision. "Lo estamos disfrutando muchísimo", asegura a People en español el actor mexicano, quien graba esta historia en México desde hace varios meses junto a la actriz y cantante mexicana Dulce María.

En Pienso en ti, Zepeda da vida a Ángel, un ídolo de multitudes que triunfa en México con su exitoso grupo de música.

"Es un personaje muy complejo porque la historia empieza en el éxito, mi personaje empieza en el éxito total, pero conforme van pasando los capítulos se van a dar cuenta de la vulnerabilidad de mi personaje, de las carencias que tuvo en su vida, en su niñez, en su juventud", explica el actor.

"Vive con una familia nueva en donde mi mánager dentro de la historia, que interpreta Alexis Ayala, me toma como un hijo más y convivo con su hijo, quien prácticamente se vuelve el hermano de vida. Pero hay muchas sorpresas y muchas tragedias en esta parte y desencadenarán una serie de decisiones no tan acertadas y en donde la estrella ya no es lo que fue", avanza.

"Fue un regalo yo creo que de Dios, de la vida, el poder intercalar las dos pasiones que tengo, que es la actuación con la música, con Dulce María, que es una gran estrella", asevera Zepeda.

El galán de telenovelas no puede sentirse más feliz y agradecido de compartir esta historia con Dulce. "Interpretar canciones con ella y vivir una historia contada tan bonita es algo muy especial", asevera.

Brandon Peniche es otro de los actores con los que Zepeda comparte escena en esta historia. Ambos han conectado muy bien tanto dentro como fuera del set de grabación.

Zepeda define Pienso en ti como "una historia muy ágil, una historia que compagina muy bien la música, una historia de sueños, de objetivos y una gran historia también de amor".

La actriz mexicana Jessica Díaz interpreta a la antagonista de la historia, personaje que no le pondrá las cosas fáciles a Ángel (Zepeda).

El actor espera que esta historia logre llegar al corazón del público "y que les marque por muchos años". "Ese es el principal objetivo", señala.

