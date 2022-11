Primeras imágenes de Angelique Boyer y Danilo Carrera como protagonistas de la telenovela El amor invencible La actriz de origen francés y el galán ecuatoriano graban en México el próximo melodrama estelar de TelevisaUnivision bajo la producción de Juan Osorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer y Danilo Carrera ya graban en México como protagonistas El amor invencible, la próxima telenovela estelar de TelevisaUnivision que produce Juan Osorio. El melodrama está basado en una exitosa historia de origen portugués, Mar salado, que gira alrededor de una venganza. "Hemos hecho una profunda adaptación con nuevas tramas y nuevos personajes", contaba esta semana Pablo Ferrer, quien forma parte del equipo de escritores de la telenovela. En El amor invencible, Angelique interpreta a Marina, una joven que "nació en Puerto Palma y se sumergió en las profundidades del océano como una sirena en busca de la felicidad, y el mar le trajo el amor, pero cuando el mar es bravo también trae desgracias y tempestades". Angelique Boyer Angelique Boyer graba El amor invencible | Credit: Instagram Eric Morales Ahora soy Leona Bravo, me mudé a la Ciudad de México y estoy dispuesta a infiltrarme en el mundo de los Torrenegro para hacer justicia — Marina (Angelique Boyer) El amor invencible Angelique Boyer y Danilo Carrera graban El amor invencible | Credit: Instagram Eric Morales Gael Torrenegro [Daniel Elbittar] fue su primer amor, el hombre al que se entregó en cuerpo y alma, a pesar de que Adrián [Carrera] le ofrecía un amor puro y sincero. Pero Gael se había robado su corazón y se embarazó de unos mellizos a los que no quiso reconocer y a los que Ramsés Torrenegro (Guillermo García Cantú), el hombre más desalmado, le arrebató. También intentó matarla incendiando el hospital en el que dio a luz. Pero gracias a Adrián y a la doctora Consuelo está viva. Ahora es Leona Bravo, se mudó a la Ciudad de México y está dispuesta a infiltrarse en el mundo de los Torrenegro para hacer justicia y vengar la muerte de sus seres queridos. Angelique Angelique Boyer y Danilo Carrera graban El amor invencible | Credit: Instagram Eric Morales Para mantenerme con vida tuve que cambiar mi identidad a David Alejo — Adrián (danilo carrera) El galán ecuatoriano da vida por su parte a Adrián, un joven que para mantenerse con vida tuvo que cambiar su identidad a David Alejo. Lo que nunca cambió fue el amor que siente por Marina, a quien nunca volvió a ver después de aquel incendio que casi acaba con su vida. El amor invencible Danilo Carrera graba El amor invencible | Credit: Instagram Eric Morales "Soy terapeuta en un centro de rehabilitación donde trabajo con niños que me comparten su amor por la vida", avanzó Carrera sobre el personaje que interpreta en este melodrama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor invencible también cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Marlene Favela, Víctor González, Juan Soler e Isabella Tena y Emiliano González como los hijos de Angelique. La telenovela se estrena en México en febrero de 2023 por Las Estrellas.

