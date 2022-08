Primeras imágenes de Ana Brenda como protagonista de la telenovela El Conde La actriz mexicana graba desde hace varios meses en México este melodrama de época de Telemundo que protagoniza junto a Fernando Colunga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Brenda Ana Brenda en las grabaciones de El Conde | Credit: Instagram Ana Brenda vive desde hace varios meses entre el presente y la década de los 50's. ¿El motivo? La actriz mexicana graba en México para Telemundo un melodrama de época que marcará el próximo año su debut en la pantalla de la cadena hispana. Se trata de El conde, una historia de amor y venganza inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas que protagoniza junto al actor mexicano Fernando Colunga y en la que también participan Chantal Andere, Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Helena Rojo y Omar Fierro, entre otros. Para la actriz, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, está siendo "un privilegio" compartir set con compañeros actores que "son unas eminencias en el género del melodrama". "Estoy segura de que el público disfrutará esta fascinante historia y serán testigos de la evolución de la mujer y del glamour de esa era mágica a través los vestuarios y peinados", declaraba meses atrás la intérprete de 35 años con motivo del inicio de grabaciones de la telenovela. Ana Brenda Roberto Romano, Chantal Andere, Ana Brenda y Sergio Sendel en las grabaciones de El Conde | Credit: Instagram En El Conde, Ana Brenda se adentra en la piel de Mariana, una hermosa e inquieta joven que inicia en la década de los 30's una intensa historia de amor con el joven y humilde campesino Alejandro Gaitán (Colunga). Pero su felicidad se verá truncada por la maldad de Josefina de Zambrano (Andere), madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sendel), quienes se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. Ana Brenda Ana Brenda es Mariana en El Conde | Credit: Instagram Ana Brenda Culpado de un doble homicidio, Alejandro pasará 20 años recluido en un calabozo hasta que en la década de los 50's logra fugarse y decide ejecutar un plan de justicia en contra de quienes lo traicionaron, en especial de Mariana, a quien cree parte de esa conspiración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un sueño poder hacer un clásico de época. [El Conde] mezcla amor, venganza, política", contaba emocionada Ana Brenda meses atrás a People en Español. Ana Brenda Ana Brenda y Roberto Romano en el set de El Conde | Credit: Instagram Roberto Romano La telenovela se estrenará en 2023 a través de Telemundo.

