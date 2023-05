Primer vistazo a la telenovela Nadie como tú, que ya se graba en México Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadie como tú Credit: Instagram Nadie como tú (x2) Brandon Peniche y Karla Esquivel protagonizan este nuevo melodrama de TelevisaUnivision que produce Ignacio Sada. La ficción comenzó a grabarse este lunes en México con un destacado elenco que incluye a Elizabeth Álvarez, Irina Baeva, Eduardo Santamarina y Diego Olivera, entre otros. ¡Mira las primeras imágenes! Empezar galería El protagonista Brandon Peniche Credit: Instagram Brandon Peniche Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche, interpreta a Salvador, un abogado especialista en derechos humanos. "Es un personaje muy bondadoso, leal a sus creencias, a lo que quiere", adelanta el actor mexicano, quien protagoniza la telenovela junto a la joven actriz mexicana Karla Esquivel, quien dio vida a Gaby en el exitoso melodrama Mi camino es amarte. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro de la maldad Elizabeth Álvarez Credit: Instagram Elizabeth Álvarez Así lucirá Elizabeth Álvarez en la piel de Begoña, una de las grandes villanas de la historia. "Elizabeth es una actriz muy versátil, muy poderosa. Yo la he visto hacer no nada más villanas, sino la he visto hacer distintos personajes y cuando interpreta villanas lo hace muy bien", comentaba el productor del melodrama sobre el trabajo de la actriz mexicana. 2 de 7 Ver Todo Será bueno Diego Olivera Credit: Instagram Diego Olivera Diego Olivera interpreta a José María Figueroa, el esposo de Begoña (Álvarez). "A disfrutar esta historia maravillosa", escribió el actor de origen argentino junto a esta foto caracterizado de su personaje que publicó desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Padre e hijo Brandon Peniche Credit: Instagram Nadie como tú A Diego y Brandon los unirá un vínculo muy estrecho en la ficción ya que sus personajes serán padre e hijo. 4 de 7 Ver Todo Dupla de villanas Elizabeth Álvarez Credit: Instagram Nadie como tú Elizabeth Álvarez e Irina Baeva se encargarán de hacer villanías en el melodrama. ¿A poco no se nota? 5 de 7 Ver Todo Historia poderosa Nadie como tú Credit: Instagram Nadie como tú El productor de la telenovela contaba en una entrevista con People en Español que Nadie como tú es "una historia poderosa en cuanto a contenido, una historia que nos dio la oportunidad de poder desarrollarla en medio de un mundo que es maravilloso y mágico, que es la elaboración y la producción del mezcal que, como sabemos, es una bebida icónica en México". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Villana solo en la ficción Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva En la telenovela promete ser una villana terrible, pero en la vida real Irina Baeva no puede ser más dulce y simpática. Aquí la vemos mientras se prepara para grabar una escena junto a Elizabeth Álvarez. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

