Mujer Credit: Univision La actriz turca Özge Özpirinçci protagoniza este nuevo drama turco que presenta la historia de supervivencia de Bahar, una joven viuda que hará hasta lo imposible por sacar adelante a sus dos hijos. La ficción, que ha sido un éxito en Europa, América Latina y Medio Oriente, aterriza esta noche en Univision. Empezar galería De Madre a Mujer Mujer Credit: Univision El nuevo drama turco de Univision es de los mismos creadores de Madre, la conmovedora telenovela turca que la cadena hispana transmitió el año pasado con gran éxito. "Cuenta una emotiva historia de superación de obstáculos, de demostrar fortaleza ante los desafíos diarios y de los sacrificios que hacemos por las personas que amamos". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿De qué va? Mujer Credit: UNIVISION Mujer presenta la historia de supervivencia de Bahar (Özge Özpirinçci), una joven viuda con dos hijos. Abandonada por su madre cuando tenía 8 años, Bahar pierde también a sus abuelos. En un tiempo en que ella se siente sola, conoce a Sarp (Caner Cindoruk), de quien se enamora perdidamente. Después de algunos años de felicidad, Bahar pierde a su esposo y solo le quedan dos cosas para aferrarse a la vida: sus hijos Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil). 2 de 8 Ver Todo Entretiene y empodera Mujer Credit: Univision "Los dramas turcos realmente han resonado con nuestra audiencia por sus historias que giran alrededor de la familia, y la capacidad que tienen para abordar temas modernos, manteniendo a la vez elementos claves de las telenovelas tradicionales que nos encantan a todos", dijo Barbara Musa Ruiz, VP Programming Strategy and Scheduling U.S. Networks, TelevisaUnivision. "Univision sigue apostándole a marcas atractivas y de gran calidad como Mujer que sin duda entretendrá, empoderará y cautivará nuestra audiencia del primetime". 3 de 8 Ver Todo Anuncio La protagonista Mujer Credit: Univision La ficción cuenta con la actuación protagónica de la actriz turca Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar, una joven viuda que hará hasta lo imposible por sacar adelante a sus dos hijos. 4 de 8 Ver Todo Tu cara me suena Mujer Credit: UNIVISION El actor turco Caner Cindoruk, quien dio vida al protagonista del drama turco Infiel, que Telemundo transmitió el año pasado en horario estelar, interpreta a Sarp, el esposo de Bahar. 5 de 8 Ver Todo Éxito internacional Mujer Credit: Univision Mujer es una adaptación del programa original japonés Woman y ha conquistado a las audiencias de todo el mundo, incluyendo las de Europa, América Latina y Medio Oriente. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más datos Mujer Credit: UNIVISION La serie se estrenó en su país de origen, Turquía, en octubre de 2017 y llegó a su fin en febrero de 2020 tras tres temporadas. Consta de un total de 81 episodios de más de dos horas de duración cada uno. 7 de 8 Ver Todo ¿Te la vas a perder? Mujer Credit: Univision La cita para ver el gran estreno de Mujer es esta noche a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 8 de 8 Ver Todo

