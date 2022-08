Mira el primer video promocional y póster de Corona de lágrimas 2 La continuación de la exitosa telenovela protagonizada por Victoria Ruffo aterrizará en México el 29 de agosto con un salto en el tiempo de 10 años respecto a la historia original. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras sufrir un sinfín de dolores y dramas como la abnegada mamá de Patricio (Alejandro Nones), Edmundo (José María Torre) y Nachito (Mane de la Parra), la felicidad parecía que había tocado a la puerta de Refugio (Victoria Ruffo). Pero nada es para siempre. 10 años después, la actriz mexicana volverá a derramar sus lágrimas en la pequeña pantalla en la continuación de la exitosa telenovela Corona de lágrimas, cuyas grabaciones finalizaron recientemente en México. Justo cuando queda un mes para su estreno, el productor ejecutivo del melodrama, José Alberto Castro, publicó este domingo a través de las redes sociales el primer video promocional del melodrama, el cual tiene como protagonista al personaje interpretado por Ruffo. "10 años duró mi felicidad y fue hermosa. Vi regresar a mis hijos, los vi sufrir. Ahora son más unidos y maduros, pero una madre siempre se preocupa por sus hijos", expresa Refugio. El avance concluye con la irrupción sorpresa del gran villano de la historia, Rómulo Ancira (Ernesto Laguardia), quien amenaza con destruir la felicidad de Refugio y su familia. "Rómulo nunca olvida, lo van a pagar muy caro", advierte Rómulo. Corona de lágrimas 2 Póster promocional de Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Con el elenco base de la historia original y nuevos actores que se integran a su reparto para enriquecer sus tramas, Corona de lágrimas 2 se estrenará en México el 29 de agosto. "Después de 10 años volver a hacer el mismo personaje con los mismos actores es la primera vez que yo creo que se hace esto en televisión y emocionada y contenta obviamente de innovar", contaba emocionada meses atrás Ruffo en entrevista con Televisa Espectáculos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las principales novedades de la nueva tanda de capítulos de Corona de lágrimas es la participación de Geraldine Bazán, quien debuta en la historia con un personaje de sobra conocido por el público: Olga Ancira, el cual fue interpretado en su día por Adriana Louvier. "Fue un casting bastante rudo, digo rudo porque hicimos bastantes pruebas, muchas actrices, compañeras actrices, maravillosas y grandes amigas hicimos casting para este personaje y bueno, pues tuve la fortuna de quedarme con el papel", compartió la actriz mexicana meses atrás sobre lo complejo que había sido en su momento conseguir el personaje en la famosa telenovela.

