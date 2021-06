Primer avance de Vencer el pasado, la tercera entrega de la franquicia Vencer Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan este esperado melodrama que se estrenará primero en México y posteriormente llegará a Estados Unidos. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Con un mundo en contra cuatro mujeres tendrán que enfrentarse al presente: Renata (Angelique Boyer) luchando contra el linchamiento digital que amenaza su vida personal y su carrera profesional; Carmen (Erika Buenfil) superando la traición y sus propios prejuicios; Danna (Ana Paula Martínez) dejando de esconderse detrás del estilo de vida que ya no tiene y Mariluz (Arantza Ruiz) reponiéndose del escándalo que la obligó a huir. Juntas mirarán al futuro para Vencer el pasado con la frente en alto". Así comenzó a promocionarse recientemente en México el inminente estreno de Vencer el pasado, la tercera entrega -la primera fue Vencer el miedo y la segunda Vencer el desamor- de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para Televisa. El melodrama, que se graba desde hace varios meses en México, también cuenta en su elenco con las actuaciones de Sebastián Rulli, África Zavala y Horacio Pancheri, entre otras. La telenovela aterrizará en su país de origen el lunes 12 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, mientras que en Estados Unidos lo hará próximamente por la cadena Univision. Vencer el pasado contará la historia de cuatro mujeres distintas entre sí que intentarán dejar atrás los desafortunados hechos que las convirtieron en blanco de juicios en el implacable mundo de las redes sociales. Tras comprobar en carne propia que lo publicado en el ciberespacio nunca se borra, deberán aprender que si quieren vencer la carga del pasado deberán resolver el presente para enfocarse en el feliz futuro que desean alcanzar. "Por fin", "Me encanta", "Ya quiero que empiece", o "Será un éxito", fueron algunos de los comentarios que invadieron las redes sociales tras la emisión del primer avance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En palabras de uno de sus escritores, Pedro A. Rodríguez, Vencer el pasado se centra en "cuatro mujeres que, como en las anteriores entregas de Vencer, por distintas circunstancias terminan trabajando en el mismo lugar y, aunque al principio son muy distintas y muy diferentes entre sí porque hay distintas maneras de pensar y de ver la vida, se empiezan a dar cuenta de que tienen algo en común y es que comparten la experiencia de haber sido víctimas del linchamiento digital de una u otra manera", avanzó. "Cada una de ellas tiene una experiencia que de alguna manera la ha marcado o la está marcando que tiene que ver con un asunto de linchamiento digital, ya sea unas fotos que se circularon con el novio que nada más tenía que ver el novio, ya sea un vídeo tomado fuera de contexto que además la hace ver como otra cosa que no es y termina afectándole la carrera profesional o ya sea un vídeo que ni siquiera es de ella pero es de alguien muy cercano a ella y termina ella afectada".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Primer avance de Vencer el pasado, la tercera entrega de la franquicia Vencer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.