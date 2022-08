Revelan las primeras imágenes de la telenovela Mi secreto Macarena García y Diego Klein protagonizan este nuevo melodrama de TelevisaUnivision que se estrenará en México el 12 de septiembre. Mira aquí el primer avance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una tragedia enlazará los destinos de Valeria (Macarena García) y Natalia (Isidora Vives), dos jóvenes que se convirtieron en hermanas a raíz del abandono de sus familias, en Mi secreto, la nueva telenovela de TelevisaUnivision. El melodrama, que se graba desde hace varios meses en México bajo la producción de Carlos Moreno (En nombre del amor, Cuando me enamoro), es una adaptación de la historia original de Marissa Garrido, Ha llegado una intrusa (1974). "Es una historia muy fuerte, muy dinámica, muy ágil y muy entretenida, sobre todo con una línea amorosa muy fuerte, muy bonita que estoy seguro que a la gente le va a encantar", contó su productor ejecutivo en su día durante la presentación a prensa de sus protagonistas. La telenovela cuenta con las actuaciones protagónicas juveniles de Macarena García y Diego Klein, mientras que los roles antagónicos recaen en Isidora Vives y Andrés Baida. Macarena García Macarena y Diego Klein, protagonistas de Mi secreto | Credit: Cortesía Televisa Digital "Mateo es un héroe de estos griegos, un hombre con unas cualidades que yo creo que a todas las mujeres les gustaría, esta cosa honesta, siempre de frente, un tipo que tiene una noción de justicia implacable", avanzó Klein sobre su personaje. "El viaje de Mateo es el viaje hacia el amor, hacia la flexibilidad emocional porque cuando uno cree que la vida es blanco o negro, cuando estás en la justicia tienes que aprender que la vida no es tan justa y entonces va a tener muchísimos obstáculos". Aunque mantiene la esencia de la historia original, Mi secreto ha sido adaptada a la actualidad, lo que ha supuesto un reto para sus escritoras, Martha Carrillo y Cristina García. Mi secreto Andrés Baida y Diego Klein, galanes juveniles de Mi secreto | Credit: Cortesía Televisa Digital "Hoy la suplantación de identidad no está tan fácil. Hace cincuenta años era casi, casi que llegabas y decías 'yo soy la otra persona'. En este caso hay tecnología, tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo y ha sido un verdadero reto", explicó Carrillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, que también cuenta con las actuaciones de Karyme Lozano, Arturo Peniche y Claudia Ramírez, entre un destacado elenco, se estrenará en México el 12 de septiembre en sustitución de Corazón guerrero, melodrama que protagoniza Alejandra Espinoza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Revelan las primeras imágenes de la telenovela Mi secreto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.