Primer avance y póster promocional de la telenovela La herencia: un legado de amor El melodrama protagonizado por Michelle Renaud y Matías Novoa se estrenará en México el 28 de marzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La herencia La herencia: un legado de amor | Credit: TELEVISA Una herencia desatará las más bajas pasiones, pero también dará inicio a una gran historia de amor en la nueva telenovela de TelevisaUnivision La herencia: un legado de amor, melodrama que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa bajo la producción de Juan Osorio y Roy Rojas. La ficción, adaptación de la historia chilena Hijos del Monte –cuya versión más reciente produjo Telemundo en 2011 en Colombia con Marlene Favela y Mario Cimarro en los roles protagónicos, aterrizará el lunes 28 de marzo en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. A menos de un mes para su esperado estreno, este lunes se lanzó el primer avance de esta telenovela que también cuenta entre su elenco protagónico con Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil como los hermanos del Monte. "El poder y la tragedia, las máscaras que caen, la traición y una dura prueba para el bien, para el amor", dice la voz en off que acompaña al primer video promocional del melodrama. Junto al avance, también se lanzó el póster promocional de la telenovela en el que aparece la heroína de la historia, Michelle, junto con los cinco galanes principales de La herencia. La historia del melodrama se desarrolla en una hacienda aguacatera llamada Santa Catalina, en donde viven Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel) y sus cinco hijos adoptivos. La vida de esta adinerada familia cambia de la noche a la mañana cuando fallece el patriarca y el día de la lectura del testamento entra inesperadamente en acción Sara (Renaud), una hermana que no sabían que existía y que viene a reclamar lo que considera que le pertenece. Michelle Renaud Michelle Renaud y los galanes de La herencia | Credit: TELEVISAUNIVISION Elizabeth Álvarez, Julián Gil, Rafael Inclán, Ana Ciocchetti, Sergio Basáñez, Paulina Matos, Juan Carlos Barreto, Roberto Blandón, Tiaré Scanda, Verónica Jaspeado, Amaranta Ruíz, Gloria Aura y Diego de Erice, entre otros, completan el elenco de La herencia: un legado de amor.

