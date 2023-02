En imágenes... Así fue la presentación de la telenovela El amor invencible Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El amor invencible Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Con un grupo de músicos en vivo y un escenario perfectamente adecuado para la ocasión, el productor Juan Osorio presentó este miércoles en México su nueva telenovela para TelevisaUnivision, El amor invencible, historia que cuenta con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. Mira las imágenes. Empezar galería Por todo lo alto El amor invencible Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images El productor Juan Osorio tiró, como se suele decir, la casa por la ventana para presentar este miércoles su nueva telenovela, El amor invencible, historia que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera y que se estrena en México este lunes 20 de febrero en horario estelar por Las Estrellas. "Yo creo que en este momento es muy importante que para el público y para ustedes [refiriéndose a los medios de comunicación] que me hacen el favor de venir a una presentación llenarse de energía y tener la orquesta aquí con ese tipo de pantalla y ese efecto del agua da como buena vibra", comentó Osorio al reportero Eden Dorantes. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Una Angelique distinta Angelique Boyer Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Desde la invitación del señor Juan Osorio me invadía muchísima emoción de probar algo completamente nuevo y todo ha sido nuevo para mí, así que creo que van a ver a una Angelique distinta", comentó la actriz de origen francés. 2 de 8 Ver Todo Luchará por sus hijos Angelique Boyer Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Sobre su personaje comentó: "Los escritores hicieron a una mujer como las que tenemos ganas de ver: con mucha garra, con presencia, con seguridad, con esperanza, siendo mamá y eso yo creo que es el amor más grande que hay, así que la vamos a ver luchar por sus niños y vencer la maldad de grandes antagonistas. La verdad es que la historia es muy buena y es muy completa". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Afronta varios retos El amor invencible Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El galán del melodrama, Danilo Carrera, reconoció que "hay muchísimos retos" en esta telenovela para él como actor "porque es un personaje que tiene dos acentos, tiene acento norteño, después lo cambia a acento neutro, tiene una relación secreta con el amor de su vida, después tiene que esconderse… Hay muchísimas secuencias en las que tienes que saber realmente de dónde viene el personaje para poder darle vida correctamente". 4 de 8 Ver Todo Cuarteto protagónico El amor invencible Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Marlene Favela y Daniel Elbittar están felices de llevar los roles antagónicos de la telenovela, personajes con los que buscan dejar huella en la audiencia. 5 de 8 Ver Todo Historia El amor invencible Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images El amor invencible narra la historia de Leona Bravo (Boyer), una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Temas fuertes El amor invencible Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El melodrama consta de un total de 75 capítulos y entre sus tramas se incluyen temas fuertes como la trata de blancas. 7 de 8 Ver Todo Más elenco Angelique Boyer Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El amor invencible también cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Juan Soler, Arcelia Ramírez, Luz María Jerez, Alejandra Ambrosi, Víctor González, Pedro de Tavira y Carlos Orozco, entre otros. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image En imágenes... Así fue la presentación de la telenovela El amor invencible

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.