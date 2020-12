Close

Hija de Fernando Colunga en Porque el amor manda ¡ahora es rubia! María José Mariscal, quien tenía 6 años cuando grabó la exitosa telenovela de Televisa, hoy está convertida en una hermosa adolescente. ¡Mira cómo se ve en la actualidad! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi 8 años han pasado desde que Fernando Colunga protagonizó junto a Blanca Soto la exitosa telenovela de Televisa Porque el amor manda (2012), historia con la que el reconocido actor mexicano se adentró por primera vez en televisión en el género de la comedia. En esta ficción, el galán de 54 años interpretó a Jesús García, quien descubre de la noche a la mañana que tiene una hija llamada Valentina, noticia que cambia por completo su mundo. Detrás de este tierno personaje se encontraba la niña María José Mariscal, quien apenas tenía 6 añitos cuando grabó este melodrama en compañía de Colunga y un gran elenco. Image zoom Fernando Colunga y María José Mariscal | Credit: Facebook Porque el amor manda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, esa niña que cautivó al público con su carisma y talento está convertida en una hermosa adolescente que se ha vuelto un rostro muy popular en las redes sociales, donde solo a través de su cuenta de Instagram supera los 300 mil seguidores. La adolescente, quien hasta hace poco tenía el cabello largo y oscuro, sorprendió recientemente a sus fans al aparecer con un nuevo look: una media melena rubia que le sienta de maravilla. Image zoom Así luce María José Mariscal en la actualidad | Credit: Instagram María José Mariscal Enfocada actualmente en sus estudios, María José ha seguido vinculada al mundo de la interpretación con otras participaciones en telenovelas como Mi corazón es tuyo (2014), Sueño de amor (2016) y, más recientemente, Cita a ciegas (2019), donde interpretó a Laura.

