¿Por qué Telemundo está censurando escenas de El señor de los cielos 8? Thalí García y Alan Slim, quienes dan vida a Berenice y Jaime Rosales en la exitosa superserie de Telemundo, hablaron al respecto en una entrevista para La mesa caliente (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El señor de los cielos se ha caracterizado desde sus inicios por presentar escenas fuertes y subidas de tono que serían imposibles de verse, por ejemplo, en una telenovela convencional. La octava temporada que transmite actualmente Telemundo de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, y que marca el esperado regreso de su protagonista Rafael Amaya no es la excepción. Tanto es así que la cadena hispana ha tenido que censurar varias escenas. Así lo revelaron Thalí García y Alan Slim, quienes interpretan a Berenice y Jaime Rosales en la exitosa superserie original de Luis Zelkowicz, este jueves en una entrevista para La mesa caliente (Telemundo). "Me han dicho que hay escenas de pasión que han desarrollado sus personajes que son tan fuertes que las han tenido que censurar", comentó en el programa Verónica Bastos, cuya hija ya tiene 15 años. Thalí y Alan no solo confirmaron esta información sino que también dieron a conocer en exclusiva que se va a estrenar una versión sin censura de El señor de los cielos 8 a través de la plataforma Peacock en la que el público va a poder ver todas esas escenas que no han podido salir al aire. Thalí García Alan Slim Left: Thalí García es Berenice en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Right: Alan Slim es Jaime Rosales en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO "Ya les van a quitar la censura", informó la actriz mexicana. "Se va a ver todo", detalló por su parte el actor mexicano. ¡Completamente desnudos! Alan reconoció que para esta octava temporada, cuyas grabaciones ya finalizaron en México, tuvieron que grabar escenas en las que estaban completamente desnudos. "Hay desnudos", confirmó Thalí. "Grabamos como dos versiones. A veces el director pedía como 'esta es para plataforma y esta es hasta donde la censura lo permita Telemundo'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor detrás de Jaime Rosales señaló que se sentía muy nervioso a la hora de grabar ese tipo de escenas. "La verdad es que muy incómodos [nos sentíamos]", reconoció. "Él más nervioso que yo", matizó Thalí. "Yo la verdad es que me preparé mucho físicamente para esta temporada. Yo creo que Berenice inclusive físicamente se ve muy distinta a como me conocieron hace tres temporadas y entonces me sentía como muy segura de mí misma".

