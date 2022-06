¿Por qué se repiten los mismos protagonistas en las telenovelas de TelevisaUnivision? Gabriel Soto responde El actor mexicano se ha convertido junto a Sebastián Rulli y David Zepeda en uno de los protagonistas más habituales en las producciones de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent Gabriel Soto y Andrés Palacios aún están al aire en México con la telenovela Amor dividido y ya se encuentran grabando juntos otro melodrama: la nueva versión de La madrastra, donde el actor chileno da vida al protagonista de la historia mientras que Soto realiza una participación especial. Ariadne Díaz, David Zepeda y Danilo Carrera también están volviendo a trabajar juntos en Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo, tras haber protagonizado años atrás la exitosa telenovela La doble vida de Estela Carrillo. La repetición constante de protagonistas en las telenovelas de TelevisaUnivision es algo que no ha pasado desapercibido y ha generado ciertas críticas a través de las redes sociales. Pero, ¿qué tiene que decir Soto sobre el tema? Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent "Creo que en Televisa somos una familia y mucha gente a veces critica de por qué los mismos y por qué los mismos. Somos una familia y hay muchas producciones y finalmente no hay tantos actores a los cuales poner, entonces somos actores que ya llevamos una carrera, que ya tenemos experiencia y que finalmente los actores que no están trabajando con otros productores nos hablan precisamente para hacer sus proyectos", declaró recientemente a Televisa Espectáculos el galán mexicano, quien supera los 4 millones de seguidores en la red social Instagram. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent "En este caso acabo de trabajar con Andrés, acabo de hacer una gira de teatro con Aracely [Arámbula], Marisol del Olmo también estuvo en el proyecto pasado (Te acuerdas de mí), o sea se repite porque somos una familia", agregó el futuro esposo de la actriz rusa Irina Baeva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soto, quien trabaja con dos exparejas en la nueva versión de La madrastra, señaló un motivo todavía más poderoso que explica la repetición de actores: el cariño del público. "Lo más importante evidentemente es que el público nos acepte y eso lo agradecemos enormemente", expresó el también galán de exitosos melodramas como Soltero con hijas.

