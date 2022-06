EXCLUSIVA ¿Por qué no hay besos en la pareja gay de La mexicana y el güero? El productor de la telenovela de Univision explica por qué se decidió que los personajes interpretados por Eleazar Gómez y Sian Chiong no se dieran nunca un beso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eleazar Gómez (Sebastián) y Sian Chiong (Diego) en La mexicana y el güero Eleazar Gómez (Sebastián) y Sian Chiong (Diego) en La mexicana y el güero | Credit: Instagram La mexicana y el güero Con Itatí Cantoral y Juan Soler como protagonistas, La mexicana y el güero es la única telenovela que está al aire actualmente en el prime time de la televisión hispana que incluye entre sus tramas una historia de amor entre personas del mismo sexo, la cual es interpretada por los actores Eleazar Gómez (Sebastián) y Sian Chiong (Diego). "Es parte de ser incluyente, ya quien no lo vea así sería un retrógrado", comparte Nicandro Díaz, productor ejecutivo del melodrama, en entrevista con People en Español. "Tratamos de ser incluyentes con las historias que tenemos, siempre tratándose con el debido respeto". El también productor de exitosas telenovelas como Mi fortuna es amarte (Univision), Amores verdaderos y Soy tu dueña destaca que "es una situación muy real la que se plantea dentro de la historia porque es un homosexual que no quiere compartir con su madre y su padre esta realidad que está viviendo porque es una persona de provincia con una educación más tradicional, entonces ese problema todavía existe hoy día en algunas familias", cuenta. La mexicana y el guero Eleazar Gómez (Sebastián) y Sian Chiong (Diego) en La mexicana y el güero | Credit: Instagram La mexicana y el güero "Aunque cada vez hay más apertura todavía hay familias y personas que lo viven así, entonces es una historia bella, creo yo, en ese sentido porque finalmente termina este personaje declarándose homosexual como tal con la mamá y la mamá lo termina aceptando", agrega. ¿Por qué no hay besos? A diferencia de lo que sucede en las otras historias de amor que se abordan en la telenovela, en la protagonizada por Eleazar y Sian no hay besos ni escenas románticas. Algo que causó mucho revuelo durante su emisión en México, donde el melodrama ya se emitió en su totalidad. ¿Será que la gente no está aún preparada para ver ese tipo de escenas en la televisión abierta? La mexicana Eleazar Gómez (Sebastián) y Sian Chiong (Diego) en La mexicana y el güero | Credit: Instagram La mexicana y el güero "Hay gente que no está preparada y hay gente que sí. El hecho de que yo tenga esa apertura y la tengas tú y la tenga mucha gente no significa que toda. Desgraciadamente es así. No todas las personas están preparadas para enfrentar la homosexualidad", responde Nicandro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y yo sentí que no era necesario mostrar", asevera. "Lo más importante en el amor siempre es la ternura y la ternura estaba presente. Lo que unos lo verían con mucho gusto, un beso por ejemplo, quizás todavía, como te menciono, hay sectores que lo pueden llegar a rechazar, entonces en la televisión tienes que cubrir todo lo que se pueda y tratar de no afectar a nadie. Nosotros consideramos en ese momento como producción que no era necesario mostrar el beso cuando ya en sus acciones ves en los personajes el gran amor que se tienen", concluye.

