EXCLUSIVA ¿Por qué no estará Marjorie de Sousa en la telenovela El amor invencible? El nombre de la actriz venezolana había sido confirmado semanas atrás por el productor Juan Osorio como parte del elenco de su nueva telenovela. Hablamos con Marjorie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa Credit: Instagram (x2) A mediados de octubre, el productor Juan Osorio adelantó en una entrevista con la periodista Matilde Obregón algunos nombres de los actores y actrices que iban a estar formando parte del elenco de su nueva telenovela El amor invencible, historia que protagonizarán Angelique Boyer y Danilo Carrera y que comenzará a grabarse en noviembre en México. Entre los nombres que mencionó el reconocido productor de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Mi corazón es tuyo, ¿Qué le pasa a mi familia? y, más recientemente, La herencia: un legado de amor se encontraba el de la actriz venezolana Marjorie de Sousa. "Yo creo que llevamos un gran reparto, estará por ahí la señora Lety Calderón, que la quiero mucho, 'Memo' García Cantú, que lo respeto y lo admiro mucho como actor […], está Daniel Elbittar, Marjorie de Sousa, Luz María Jerez… Hemos conformado un reparto sólido y bueno porque obviamente así lo demanda la historia que está muy bien escrita por Pablo Ferrer, Santiago [Pineda] y Martha Jurado", declaró en ese momento Osorio. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando el elenco de la telenovela se reunió recientemente por primera vez ante las cámaras de Televisa Espectáculos y no hubo rastro de Marjorie. Marjorie de Sousa Elenco de la telenovela El amor invencible | Credit: Instagram Su ausencia tenía una explicación: la actriz no participará finalmente en el melodrama. Mucha gente comenzó a preguntarse entonces en las redes sociales, ¿por qué? Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: Instagram Marjorie de Sousa La propia Marjorie despeja la incógnita en exclusiva para People en Español: "Gracias de corazón al Sr. Juan Osorio por considerarme nuevamente para trabajar con él, desafortunadamente los tiempos no se dieron para poder lograrlo ya que yo aún estaba terminando de grabar El conde", explica la que fuera villana de exitosas telenovelas como Amores verdaderos. "He tenido la oportunidad de trabajar con su producción y sé que esta historia será un gran éxito, les deseo lo mejor, los tiempos de Dios son perfectos y seguramente volveremos a coincidir en un futuro cercano. Les compartiré el próximo proyecto en el que me toque participar, más que agradecida siempre con el cariño del publico y con su preferencia", agregó.

