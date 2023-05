¿Por qué Livia Brito protagonizará Minas de pasión y no La desalmada 2? Ahora que se confirmó que será la protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision, la actriz cubana aclara qué sucederá con la segunda parte de La desalmada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En octubre del año pasado Livia Brito anunció que no iba a poder grabar este año la segunda parte de la exitosa telenovela La desalmada debido a que estaba planeando quedarse embarazada. "Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba superemocionada, yo lo quería hacer […]. Tuve plática con el Güero Castro [productor ejecutivo], tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme", explicó en su día. Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando la semana pasada se confirmó que la actriz protagonizará el nuevo melodrama de TelevisaUnivision Minas de pasión. Ahora Brito ha hablado al respecto. "Les tengo una supernoticia", comenzó compartiendo este lunes desde sus historias de Instagram. "Estoy tomando estas vacaciones porque voy a comenzar nuevo proyecto, como ya se habrán enterado por ahí. Y estoy muy emocionada porque dentro de este proyecto vamos a tener un cambio de look muy importante y estoy haciendo las cosas debidas para adaptarme para poder hacer estas escenas porque es un poquito complicado, después se enterarán por qué. Comenzamos grabaciones ya dentro de una semana, estoy superfeliz por esto". Pero, ¿qué va a pasar entonces con la segunda parte del exitoso melodrama que protagonizó en 2021 junto a José Ron? Brito también se pronunció al respecto en las redes sociales. Livia Brito Livia Brito y José Ron en una escena de La desalmada | Credit: Mezcalent "Me han estado preguntando que por qué no hacemos la segunda parte de La desalmada… Sí se iba a hacer pero sucede que todos los actores que forman parte del elenco están ocupados: están haciendo teatro o están haciendo telenovela o algún otro proyecto y entonces reunirlos a todos es un poco complicado", explicó la intérprete de 36 años, quien supera los 7 millones de seguidores en Instagram. "Yo sé que en algún momento se va a hacer La desalmada, tengo fe. Quedó abierto el final, el malo de Octavio todavía está vivo, entonces esperemos que se haga, no hoy, no mañana, pero en algún momento podamos reunirnos todos y hacerla. Por lo pronto esperen este nuevo proyecto que se va a llamar o Minas de pasión o La minera". Mira el video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minas de pasión es una adaptación de la exitosa telenovela de Telemundo La patrona, historia que marcó en 2011 el debut en la cadena hispana de la actriz mexicana Aracely Arámbula. En el melodrama que produce Pedro Ortiz de Pinedo y que también engalanará Osvaldo de León, Brito interpretará a Emilia Sánchez, una madre soltera, amorosa y valiente que a pesar de su pasado hará todo lo posible por proteger a su más grande amor, su hijo Nicolás.

