¡No era ella! ¿Por qué Isabella Sierra no podía grabar sus escenas de beso en La reina del sur 3? La actriz colombiana, quien da vida a la hija de Kate del Castillo en la superserie de Telemundo, era reemplazada por otra actriz cada vez que tenía escenas de beso o de mucho contacto físico. ¿Por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Sierra Isabella Sierra es Sofía Dantes en La reina del sur 3 | Credit: Telemundo (x2) Sofía Dantes ya no es la niña que conocimos en La reina del sur 2. La hija de Teresa Mendoza ya creció y hoy está convertida en una adolescente intrépida con una personalidad fuerte, como podemos ver actualmente en la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo. "Se me creció la chamaca, pero siempre con su esencia", contaba meses atrás Isabella Sierra sobre la evolución que ha tenido Sofía de una temporada a otra. "Ahora es una señorita, pero siempre con su valentía, madurez, fuerza y esa gracia con la que nos enamora". El personaje interpretado por la actriz colombiana ha comenzado a sentir atracción por el sexo opuesto y ha puesto sus ojos en Mateo (Anderley Palomino), un adolescente muy empático, aventurero y entusiasta cuya etapa como adicto –comenzó a experimentar con las drogas a los 11 años– lo dejó con vivencias que lo hicieron madurar muy rápido para su edad. Sierra Anderley Palomino e Isabella Sierra en las grabaciones de La reina del sur 3 | Credit: Instagram La reina del sur De hecho, Sofía y Mateo ya se dieron su primer beso. La reina del sur 3 Sofía y Mateo se besan en La reina del sur 3 | Credit: Telemundo Lo que mucha gente no sabe es que no fue Sierra quien grabó ese romántico momento de su personaje que el público pudo ver durante los primeros capítulos de la nueva temporada. La reina del sur Isabella Sierra es Sofía en La reina del sur 3 | Credit: Telemundo Aunque en pantalla se hizo ver como que había sido la actriz quien le había dado el beso a Anderley –justamente esa es la magia de la televisión: hacer que algo se vea real cuando no lo es–, la realidad es que fue otra actriz la que se besó en la escena con el actor. "Yo nunca le di un beso a Ander", confesó este jueves Sierra a través de su perfil de Instagram. "Tenía una doble para esas escenas de beso o mucho contacto físico", detalló. Pero, ¿por qué la actriz debía ser reemplazada por una doble en ese tipo de escenas? Isabella Sierra, Reina del Sur Isabella Sierra es Sofía Dantes en La reina del sur 3 | Credit: Telemundo / Reina del Sur Isabella Sierra, Reina del Sur Isabella Sierra es Sofía Dantes en La reina del sur 3 | Credit: Telemundo / Reina del Sur "Soy menor de edad y [en] Telemundo me cuidan mucho y prefieren evitarse problemas o malos entendidos", explicó a sus más de 300 mil seguidores la intérprete de 17 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina del sur 3 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

