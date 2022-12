¿Por qué Catherine Siachoque no pudo participar en Señora Acero? La actriz colombiana ya estaba instalada en México lista para iniciar las grabaciones de la exitosa superserie de Telemundo cuando recibió una llamada de sus jefes que se lo impidió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: Mezcalent Catherine Siachoque ha sido uno de los rostros más icónicos de las producciones de Telemundo. Durante las últimas dos décadas, la actriz colombiana ha participado en un sinfín de exitosas telenovelas de la cadena, entre ellas Tierra de pasiones (2006), Pecados ajenos (2007), Sin senos no hay paraíso (2008), ¿Dónde está Elisa? (2010), La casa de al lado (2011) y El final del paraíso (2019). La esposa de Miguel Varoni, sin embargo, no ha llegado a participar nunca en una superserie de Telemundo. La actriz, quien supera los 5 millones de seguidores en la red social Instagram, estuvo a punto años atrás de formar parte del elenco de una, Señora Acero. De hecho, Siachoque ya se encontraba instalada en México lista para iniciar las grabaciones de la exitosa superserie que primero protagonizó Blanca Soto y después Carolina Mirada cuando recibió una sorpresiva llamada de sus jefes desde Miami que le impidió participar. Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: Mezcalent "Yo ya estaba instalada en mi casa, todas mis cosas mexicanas, todo así mi casa armada cuando [me dicen]: 'Tienes una reunión en Miami mañana'. Yo: 'Bueno, pero por teléfono'. 'No, te tienes que venir ya'. 'Pero, ¿no puede ser por teléfono?', preguntó la actriz. La respuesta fue 'no'. Los pensamientos catastróficos comenzaron a invadir al instante su mente: "Dios mío yo qué hice, algo pasó, me van a echar, qué hice, de quién dije qué si yo nunca digo nada". Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: Mezcalent La cita tan urgente que tenía en Telemundo era para informarle de que quedaba fuera de Señora Acero, pero no porque hubiera hecho algo malo o no estuvieran contentos con su trabajo. Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: Mezcalent Nada más lejos de la realidad. "Era para decirme que ya no iba en Señora Acero, que me tenía que ir a Colombia la siguiente semana a hacer Sin senos sí hay paraíso porque había salido el nuevo libro de Gustavo Bolívar…", contó la actriz en una reciente entrevista para el diario mexicano El Capitalino. Catherine compartió esta anécdota para ilustrar lo sorpresivo que fue en su día para ella la noticia de que Sin senos no hay paraíso iba a contar con una nueva temporada 8 años después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De todos los Sin senos la más exitosa es esa de la raya amarilla, Sin senos sí hay paraíso, que es la Catalina la pequeña y después salió el regreso, y El final del paraíso, así es que yo no sé, a lo mejor en 8 años o antes estamos haciendo otra vez [otra temporada] y vuelve Doña Hilda no sé cómo", señaló al ser preguntada sobre si podría haber otra temporada. "Quién sabe, es una historia muy linda que la gente ama. No sé, por ahora no", dijo.

