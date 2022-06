¿Por qué Ariadne Díaz considera que no es la mejor idea trabajar con su pareja en una telenovela? La actriz mexicana opinó además a través de las redes sociales sobre el hecho de que haya celebridades que cobren a sus fans por un saludo: "¡Qué horror!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Tras cuatro años alejada de las telenovelas, Ariadne Díaz está feliz y emocionada de regresar a la televisión con Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. La actriz mexicana graba desde el mes de abril esta nueva historia que produce la productora Rosy Ocampo para TelevisaUnivision y que se estrenará en México el lunes 18 de julio. "Se estrena ya el 18 de julio. ¡Qué emoción y qué impresión y qué fuerte después de cuatro años de no estar en la tele!", expresó recientemente Ariadne a través de sus historias de Instagram, donde este jueves llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. "Lo que más me gusta de mi personaje sin duda es mi familia", confesó la esposa de Marcus Ornellas, quien también graba actualmente en México como protagonista una telenovela. Ariadne Díaz Ariadne Díaz en las grabaciones de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Mariano Soria "Creo que Julia tiene una familia preciosa que en la vida real son actores con los que hicimos así muy bonita mancuerna. Pero dentro de la historia significa mucho para ella", agregó. La actriz se ha dejado ver en más de una ocasión en las redes sociales en compañía de quien es su hijo en la ficción, el niño Mariano Soria, con quien ha hecho muy buen clic en escena. Ariadne Díaz Ariadne Díaz, Danilo Carrera y el niño Mariano Soria en las grabaciones de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Mariano Soria No a trabajar con Marcus A diferencia de otras parejas del medio artístico como Angelique Boyer y Sebastián Rulli o Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes han trabajado juntos en varios melodramas, Ariadne reconoció que ella no compartiría durante tantos meses foro de grabación con su pareja. Ariadne Díaz Ariadne Díaz y su pareja Marcus Ornellas | Credit: Instagram Marcus Ornellas "Yo creo que no es la mejor idea, yo. Y lo hemos hablado Marcus y yo porque sí está padre llegar a la casa y compartir tus experiencias, o sea que tengas algo que contar", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se niega a cobrar por saludar Ahora que se ha puesto muy de moda, la actriz expresó muy claramente su opinión sobre el hecho de que los famosos cobren a sus fans por enviarles un saludo personalizado. "Jamás en la vida cobraría yo por mandarle un saludo a nadie. No se dejen cobrar por esas cosas. ¡Qué feo! ¡Qué horror!", dijo la intérprete de 35 años.

