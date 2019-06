Polo Morín, Actor de la semana: "No ha sido fácil llegar hasta aquí pero ha valido la pena"

A pesar de que desde niño soñó con ser actor y puso todo su empeño para lograrlo –con apenas 16 años dejó atrás su natal Guanajuato para abrirse camino solo en la Ciudad de México–, podría decirse que fue la casualidad, o la suerte, según se mire, la que quiso que Polo Morín comenzara a desarrollar su carrera en el mundo de la interpretación en Televisa, televisora en la que durante su niñez veía exitosas telenovelas infantiles mientras fantaseaba algún día con poder participar en ellas. "Por alguna extraña razón del universo uno de los casting que hice para un comercial llegó a manos del productor de La rosa de Guadalupe y me habló para invitarme a hacer un capítulo y de ahí poco a poco se fue dando todo", confiesa el actor mexicano. Poco podía intuir en esa época aquel joven e inexperto actor que comenzaba a abrirse camino tímidamente en la televisión lo mucho que cambiaría su vida durante los siguientes años, especialmente a partir del 2015 a raíz de su participación en la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo, ficción que lo lanzó al estrellato y lo convirtió en uno de los galanes jóvenes más queridos por el público. "Honestamente jamás me imaginé que iba a ser lo que fue. Hubo de verdad unas cinco veces que literal me puse a llorar porque decía ‘es muy bonito que la gente te quiera y que reconozcan tu trabajo’", se sincera el intérprete de 28 años, quien afortunadamente no le hizo caso en un inicio de su carrera a las voces que le decían que no iba a poder triunfar como actor. "Hubo gente que me hizo sentir que a lo mejor yo no era el estereotipo de galán porque no mido 6,2 ft", cuenta. "Pero mi vida empezó a cambiar en el momento en el cual yo empecé a creer en mí", asegura Polo. Con esa seguridad de la que habla y que ha ganado con el paso del tiempo, Morín hoy interpreta a Erick, uno de los protagonistas de la actual serie estelar de Univision La reina soy yo, ficción que ha supuesto todo un reto para el galán mexicano. "Es un proyecto supercomplejo actoralmente, muy completo. Nunca pensé hacer algo así", reconoce. Si bien el éxito no ha dejado de sonreírle en los últimos años –prueba de ello son los casi 2 millones de seguidores que tiene en Instagram, algo que podría hacer peder fácilmente la cabeza a cualquier joven– la fama afortunadamente no ha cambiado ni un ápice a Polo, que sigue teniendo los pies en la tierra y disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. "Me hace feliz mi familia, tengo una familia hermosa”, presume. "Sé y lo quiero seguir haciendo que puedo llegar a tener un impacto positivo en algunas personas y esa es una de las metas que me hace levantarme día con día".