Así es Pienso en ti, la telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Dulce María y David Zepeda ¿De qué va la historia? ¿Quiénes más conforman su elenco? ¿Cuándo se estrena? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María y David Zepeda, protagonistas de Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision Tras varios años alejada de los melodramas mexicanos, Dulce María está de regreso como protagonista de Pienso en ti, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Carlos Bardasano, responsable de exitosos títulos como Si nos dejan y Los ricos también lloran, y en la que tendrá como pareja al actor mexicano David Zepeda. "Es una historia maravillosa y mágica, es una historia de cumplir sueños, aspiracional, no importa la edad para cumplir un sueño y yo tenía un sueño hace muchos años que era trabajar con Dulce y hoy se me da ese sueño de trabajar con Dulce y creo que con la mejor historia para que ella vuelva juntando sus dos pasiones, que es la música y la actuación", contó Bardasano en una entrevista para el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes. "Es una historia apasionante que involucra también la música, que involucra personajes muy complejos", contó por su parte Zepeda, quien se adentra en la piel de Ángel. "Es un personaje que está viviendo un gran éxito en la parte musical, tiene a su grupo y es el grupo más exitoso de México; pero, por otro lado, tiene una gran fragilidad en su vida personal con la pérdida de sus padres y las pérdidas siguen durante el éxito musical y también las sorpresas de la vida donde conoce a una fan con un gran talento para la música, que es el personaje de Dulce María, y van a descubrir cómo se va enamorando de ella, de sus valores, de la forma de ver la vida". Pienso en ti David Zepeda, Dulce María y Carlos Bardasano en el claquetazo de Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision ¿De qué va la historia? Pienso en ti narra la historia de Emilia (Dulce María), una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Cuando Emilia conoce a Ángel (David Zepeda), su ídolo y el ídolo de multitudes, encuentra la fuerza para seguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, quien le devolvería a él la ilusión y la vida. Ángel le dará las alas y Emilia le dará la fuerza, pero para cristalizar su amor, la pareja deberá enfrentar múltiples adversidades y adversarios. Dulce María y David Zepeda, protagonistas de Pienso en ti Dulce María y David Zepeda, protagonistas de Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision ¿Quiénes participan en la telenovela? El melodrama cuenta con un elenco de lujo que incluye a Alexis Ayala, José Elías Moreno, Brandon Peniche, Eugenia Cauduro, Lore Graniewicz, Jessica Díaz, Henry Zakka, Yolanda Ventura, Claudia Silva, María Fernanda García, Federico Ayos, Ramiro Tomasini, José Luis Badalt, Julia Argüelles, Sebastián Poza y Edward Castillo, entre otros. El elenco que participa en la nueva producción de Pienso en ti El elenco que participa en la nueva producción de Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se estrena? Pienso en ti se estrenará en México en el primer trimestre del 2023 a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

