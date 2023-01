Así es Perdona nuestros pecados, la próxima apuesta estelar de Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Perdona nuestros pecados Credit: TelevisaUnivision La telenovela que produce Lucero Suárez para TelevisaUnivision marca el debut como protagonistas de Oka Giner y Emmanuel Palomares en una historia de un amor prohibido donde la traición, el egoísmo, el abuso de poder y los crímenes buscan vencer el amor. El melodrama, que también cuenta con las actuaciones estelares de Erika Buenfil y Jorge Salinas, se estrenará en México el 30 de enero por Las Estrellas, mientras que en Estados Unidos aterrizará próximamente en el prime time de Univision. Empezar galería Oka Giner Perdona nuestros pecados Credit: TELEVISAUNIVISION La actriz mexicana debuta como protagonista con este melodrama en la piel de Elsa Quiroga. "La historia que tenemos en nuestras manos es una historia muy fuerte. Creo que yo nunca me había entregado tanto a un personaje [ni] había tocado fibras tan sensibles para mí", señala. "Es un proyecto que tiene una temática muy fuerte, donde para Elsa hay un papá abusador, donde ella no puede decidir sobre su cuerpo, sobre su vida y eso a Oka la toca muy de cerca porque creo que es una problemática que vivimos muchas mujeres en nuestro país, entonces darle el peso a lo que estamos contando ha sido rudo". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares Credit: TELEVISAUNIVISION La telenovela también marca el debut como protagonista del actor venezolano. "Esta oportunidad significa mucho para mí", asevera. "Andrés Martínez no ha sido nada sencillo [de interpretar], pero dejando la pasión en lo que uno hace siempre se hace lo mejor que se puede, entonces estoy realmente contento y ya ansioso de que ustedes conozcan el trabajo". 2 de 7 Ver Todo Erika Buenfil Erika Buenfil Credit: TELEVISAUNIVISION Aunque ha participado en un sinfín de telenovelas, la actriz mexicana se sigue emocionando como el primer día. "La verdad me pongo nerviosa igual que antes. Me emociona mucho hacer telenovela. Le agradezco a Lucero que me haya dado la oportunidad de [hacer] este personaje que me he atrevido a hacer cosas que yo no me atrevía antes. Creo que tenemos un gran producto en la mano. Tengo compañeros maravillosos, hemos hecho de verdad muy padre química. Nunca acabo de aprender y siempre me emociona cada vez que llega a mis manos un proyecto nuevo tan interesante". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jorge Salinas Jorge Salinas Credit: TELEVISAUNIVISION El actor mexicano interpreta al villano de la historia. "Armando Quiroga es un personaje con los 7 pecados capitales y los 7 los tiene en demasía. Es un ser humano imperfecto, torpe, maquiavélico y lo peor de todo es que él cree que lo hace por el bien de su familia", adelanta. "Este personaje es uno de los más difíciles que me está tocando interpretar en mi carrera como actor para no caer en el villano melodramático y hacerlo lo más humano posible". 4 de 7 Ver Todo César Évora César Évora Credit: TELEVISAUNIVISION "Para mí es un placer enorme estar en este elenco, integrarlo, y trabajar con Erika además es una fiesta. Entonces eso multiplica ese placer. Hemos coincidido en varios proyectos y espero que haya muchos más", compartió. "De verdad que es una gran historia, muy fuerte, muy intensa, muy emotiva". 5 de 7 Ver Todo La historia Perdona nuestros pecados Credit: TELEVISAUNIVISION Perdona nuestros pecados cuenta la historia de un amor prohibido entre Elsa Quiroga (Giner) y Andrés Martínez (Palomares), el cual es descubierto por Armando Quiroga (Salinas), padre de Elsa y el hombre más poderoso del pueblo de San Juan. Armando se opondrá firmemente a esa relación por prejuicios sociales. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más elenco Erika Buenfil Credit: TelevisaUnivision Sabine Moussier, Marisol del Olmo, Osvaldo de León, Rocío de Santiago, Montserrat Marañón, Ricardo Fastlicht, Óscar Bonfiglio, Daniela Cordero, Fernanda Urdapilleta, Pato de la Garza, Sofía Mariel y Fausto Emiliano Espejel, entre otros, también forman parte del elenco del melodrama. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

