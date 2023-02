Perdona nuestros pecados: las claves de la nueva telenovela de Univision contadas por sus protagonistas Los pecados capitales vertebran las tramas del melodrama que Univision estrena esta noche con Erika Buenfil, Jorge Salinas, Oka Giner y Emmanuel Palomares como protagonistas. "Tiene muchas temáticas muy fuertes", adelanta Giner. "En cada episodio pasa algo. Nada está ahí de gratis". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza son los 7 pecados capitales que existen según la doctrina cristiana. Estos pecados están muy presentes en las tramas de Perdona nuestros pecados, telenovela que Univision estrena este martes a las 8 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Erika Buenfil, Jorge Salinas, Oka Giner y Emmanuel Palomares. "[El melodrama tiene] muchas temáticas muy fuertes", asegura Giner, quien debuta como protagonista con esta historia que produce Lucero Suárez (Te doy la vida, Ringo) para TelevisaUnivision. "Vamos a hablar del machismo, del aborto, de muchas mujeres que no tienen decisión en sus cuerpos, en sus vidas, que son víctimas del patriarcado". La telenovela, que también cuenta con las actuaciones de César Évora, Sabine Moussier, Marisol del Olmo, Osvaldo de León, Ricardo Fastlicht y Montserrat Marañón, entre otros, gira alrededor del amor prohibido que nace entre dos jóvenes de diferentes clases sociales: Elsa (Giner), la hija de Armando Quiroga (Salinas), el hombre más rico y clasista del pueblo de San Juan, y Andrés Martínez, el hijo de Silvia (del Olmo), empleada doméstica de la familia Montero. Jorge Salinas no es alguien que no estudia, al contrario, todo lo trae fríamente calculado y cuando logra ver que algo ya se volvió mecánico te cambia palabras para que tú también regreses al aquí y ahora — Oka Giner Oka Giner Oka Giner es Elsa en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision "Todos los seres humanos cometemos pecados capitales, el que lo niegue su primer pecado capital es la soberbia, entonces eso me atrajo muchísimo", asevera Salinas, su gran villano. Giner no tiene dudas: "[Perdona nuestros pecados] es un novelón". "En cada episodio pasa algo, nada está ahí de gratis", asevera la intérprete de 30 años. "Creo que estamos muy acostumbrados por ejemplo cuando hay mucho drama a que viene un personaje a contarnos un chistito y entonces aflojamos. Aquí no hay chistitos, aquí sí es drama, drama, drama y eso la vuelve muy interesante, la vuelve una historia que quieres saber qué pasa". Palomares, quien también debuta como protagonista, define a su personaje como un hombre "noble, valiente, enamorado y apasionado" que "tiene mucho carácter" y que "no se deja". "Lo que pasa es que en esta historia no la tiene fácil porque está llena de mucho pecador, pero pecador profundo, pecador peligroso y es por esto que se las va a ver difícil, pero él va a luchar por ese amor", avanza el actor venezolano. Erika puede de repente estar llorando en una escena y sale y hace un TikTok y vuelve a entrar a hacer otra escena intensa. Y eso habla de una profesional y del ejemplo de una mujer que es capaz de todo — Emmanuel palomares Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares es Andrés en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision Giner reconoce que para ella ha sido muy complejo y demandante dar vida a un personaje como Elsa. "Ha sido muy demandante justo porque a mí nunca me ha gustado ser mediocre y no soy de la idea de venir a tocar las escenas por encimita. Me gusta siempre hablar con verdad en cada texto que voy a decir. Elsa la pasa muy mal. Al estar triste todo el tiempo, enojada, con toda esta rabia contenida me ha pasado que llego a mi casa como muy cargada. Ha sido muy rudo", se sincera la actriz. "Voy a necesitar terapia", confiesa entre risas, "pero estoy muy feliz". Salinas asegura que esta telenovela es un "espejo" en el que los televidentes "se van a ver reflejados como seres humanos porque son seres humanos a los que interpretamos". Vamos a hablar del machismo, del aborto, de muchas mujeres que no tienen decisión en sus cuerpos, en sus vidas, que son víctimas del patriarcado — Oka Giner Jorge Salinas Jorge Salinas es Armando en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision Tanto para Giner como para Palomares ha sido una experiencia enriquecedora poder compartir el set de grabación con actores de la talla de Salinas, Buenfil o Évora. "Ellos vienen con toda la experiencia y a pesar de eso se les puede ver la pasión y también el nervio", comenta el venezolano. "A mí me llama mucho la atención de Jorge que es un actor que juega y nunca da por sentado que lo sabe todo. Tiene tantos años de carrera y aún así él viene con la mejor disposición de estar presente", señala Giner. "Él no es alguien que no estudia, al contrario, todo lo trae fríamente calculado y cuando logra ver que algo ya se volvió mecánico te cambia palabras, te cambia el trazo para que tú también regreses al aquí y ahora. Eso es increíble". Erika Buenfil Erika Buenfil es Estela en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Palomares destaca de Buenfil su profesionalidad. "Me encanta ver cómo es una mujer que ha evolucionado también con las redes, que sabemos que no es un camino fácil y ella parece que lo domina perfecto, lo disfruta", señala. "Puede de repente estar llorando en una escena y sale y hace un TikTok y vuelve a entrar a hacer otra escena intensa. Y eso habla de una profesional y del ejemplo de una mujer que es capaz de todo. Y ella me parece que tiene eso".

