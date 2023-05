Las telenovelas de Pepe Gámez de La casa de los famosos 3: así ha cambiado a través de los años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pepe Gámez Credit: Mezcalent; Telemundo El actor mexicano, quien estuvo a punto de ganar la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo –quedó tercer finalista–, está próximo a cumplir dos décadas de carrera en el mundo de la interpretación. Su primera telenovela fue Rebelde en 2005. Repasamos algunos de sus trabajos más destacados. Empezar galería Nunca soñó con ser actor Pepe Gámez Credit: Instagram Pepe Gámez Pepe Gámez nunca imaginó que se dedicaría al mundo de la actuación. "En mi infancia era muy tímido", confesaba en 2018 en una entrevista con People en Español. "Mientras estudiaba inglés en Canadá cuando tenía 17 años me invitaron a modelar y ahí comenzó esta aventura que me llevó a querer conocer más del medio y estudiar actuación". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Juro que te amo Juro que te amo Credit: Mezcalent En el melodrama de Televisa que protagonizaron Ana Brenda Contreras y José Ron en 2008 Pepe dio vida a Julio Madrigal, el hijo del personaje que interpretaba Paty Navidad, quien curiosamente también fue una de las finalistas de La casa de los famosos 3. Fue de las primeras telenovelas que grabó ya con un personaje fijo. "Ese proyecto me trajo grandes regalos, grandes amistades. José Ron, él era el protagonista, que la verdad no nos caíamos tan bien en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) y nos hicimos hermanos en esta novela. Pasó de todo en esa novela, ahí fue donde pasé de sobrevivir a ya poderme comprar un carrito, tener mi propio departamento…". 2 de 7 Ver Todo Pasión prohibida Pasión prohibida Credit: Instagram Pepe Gámez La telenovela que protagonizaron Mónica Spear y Jencarlos Canela en 2013 marcó su debut en Telemundo. El actor dejó atrás su México natal para comenzar a construir una carrera en Estados Unidos de la mano de la cadena hispana. "Gran mujer, excelente ser humano y maravillosa compañera. Se queda tu recuerdo y sonrisa en nuestros corazones", escribió Pepe en 2014 en Instagram tras enterarse del asesinato de Spear. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Dueños del paraíso Dueños del paraíso Credit: Instagram Pepe Gámez Pepe compartió set de grabación en 2015 en esta superserie de época de Telemundo con Kate del Castillo, quien era su madrastra en la ficción. "Kate es una amiga que se queda para el resto de la vida", ha declarado. Su personaje, Elías Cardona, era un abogado, hijo del narco principal. "Pasan cosas muy increíbles en esta serie. Está fuerte". 4 de 7 Ver Todo Mariposa de barrio Mariposa de barrio Credit: Instagram Pepe Gámez En la bioserie sobre la vida de la fallecida cantante Jenni Rivera que protagonizó Angélica Celaya en 2017, Pepe interpretó a Juan Manuel, el segundo esposo de la Diva de la Banda. 5 de 7 Ver Todo Falsa identidad Falsa identidad Credit: Instagram Pepe Gámez Durante dos temporadas, Pepe interpretó al Deivid en la exitosa serie de Telemundo protagonizada por Camila Sodi y Luis Ernesto Franco. El Deivid se convirtió en uno de sus personajes más recordados y queridos por el público. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juego de mentiras Pepe Gámez es Chuy en Juego de mentiras Credit: Instagram Pepe Gámez El actor grabó este thriller de Telemundo que se transmite actualmente a las 10 p. m., hora del Este, el año pasado en Miami. Su personaje, Chuy, es un jardinero que creció en un hogar para menores. A pesar de aparentar ser un hombre sencillo, leal y agradecido, Jesús es realmente un joven mentiroso y resentido que siente que la vida le debe mucho. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las telenovelas de Pepe Gámez de La casa de los famosos 3: así ha cambiado a través de los años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.