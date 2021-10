El reto de Pedro Fernández para ganar audiencia con Malverde: El santo patrón Pese a que se grababa en medio de la pandemia, el actor mexicano Pedro Fernández decidió protagonizar la nueva serie de Telemundo, lo que le ha hecho valorar más la vida Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pedro Fernandez - Malverde Credit: Telemundo Pedro Fernández enfrentó dos grandes retos al protagonizar Malverde: el santo patrón, la nueva serie de Telemundo sobre el bandido Jesús Malverde, el llamado Robin Hood mexicano. "Grabar con la pandemia resultó algo difícil, [fue] una forma diferente de trabajar. Algo que más que preocuparnos, nos ocupaba de mantener un protocolo de asegurarnos con buena salud, no solamente el reparto de actrices y actores sino todos los que formábamos parte de la producción", reconoce el actor mexicano de 51 años. "La anécdota permanente ha sido que hemos pasado muchos días y muchas horas esperando en un cámper hasta que la lluvia cese, que nos deje grabar. A veces no podemos avanzar tanto y grabamos solamente una escena". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eso sí, entre chaparrones y pandemia, Fernández ha gozado de encarnar al santo patrón. "He aprendido muchas cosas, principalmente me he aprendido su historia, una generosidad y un sinnúmero de virtudes de Malverde que son importantes", explica el también cantante, que hasta se identifica en ciertos aspectos con su personaje. "Muchos seres humanos [como él] buscamos que el mundo sea más justo, que las cosas sean más equitativas, que haya mucho más cariño humano".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El reto de Pedro Fernández para ganar audiencia con Malverde: El santo patrón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.