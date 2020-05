Pedro Fernández se sincera 5 años después sobre su polémica salida de Hasta el fin del mundo

A cinco años de su inesperada salida de la telenovela Hasta el fin del mundo, Pedro Fernández se sinceró sobre lo sucedido en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde el actor y cantante mexicano habló por primera vez del tema.

"Había gente que le echó la culpa a mi mujer, buscando cualquier cantidad de cosas a quien decirle, primero que estaba yo peleado con alguien en la producción […] El tema no pasó por ahí", dejó claro el también protagonista de la telenovela Hasta que el dinero nos separe.

Image zoom Pedro Fernández y Marjorie de Sousa en Hasta el fin del mundo Mezcalent

"Si yo no me llevo bien con algún compañero ante todo hay un respeto, pero mal no me voy a llevar, simplemente no le caigo bien [y] no pasa nada porque no somos moneditas de oro. Habrá algún compañero que dice ‘a mí Pedro me cae gordo y punto’ pues es muy respetable y no pasa nada, pero no por eso nos vamos a pelear. Afortunadamente la verdad es que me llevó muy bien con la mayor parte de los compañeros", aclaró.

Fernández, que tiene más de 600 mil seguidores en Instagram, reiteró que su mujer no tuvo nada que ver con su salida de la telenovela como tanto se llegó a rumorar en su momento.

Image zoom Pedro Fernández Mezcalent

"Cómo la atacaron, pobrecita, sin deberla ni temerla le atizaba todo el mundo y [decían] ‘no que porque es celosa…’. Y la verdad es que si alguien sufrió con la salida de esa novela fue mi mujer, mi mujer sufrió mucho, mucho. Si yo te platicara todo ese tema", compartió Pedro.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El actor también habló de cómo quedó su relación con Televisa a raíz de lo sucedido.

"Entendí en un momento que a pesar de que se dio una explicación la empresa manifestó o expresó de alguna manera una inconformidad, no estaba bien conmigo, o sea sí lo entendí pero no lo entendí", se sinceró. "A la distancia más que decirte el porqué y lo que resultó como a consecuencia de eso lo único que te puedo decir es que fue lo mejor que pudo haberse hecho", aseveró Fernández, quien hoy solo tiene palabras de agradecimiento para la empresa mexicana.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para Televisa. La empresa a mí pues de alguna manera me vio nacer porque yo con Siempre en domingo presenté ‘La de la mochila azul’ y fue en Televisa. Todo lo que hice a lo largo de todos estos años la mayor parte que se llame televisión pues yo creo que el 97% ha sido para Televisa. La empresa ha confiado en mí en diferentes proyectos […] Imagínate qué puedo yo decir de la empresa si no es gracias, gracias por cómo me han arropado, gracias por cómo me han apoyado, gracias porque han pensado en diferentes momentos puntualmente en mí para imagen para algún proyecto en específico".