¡Confirmado! Pedro Fernández sustituye a Fernando Colunga en la serie de Malverde: el santo patrón La cadena hispana confirmó este jueves el nombre del actor que protagonizará su nueva superserie Malverde: el santo patrón, historia que iba a encabezar Colunga. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde". Con este comunicado la cadena hispana confirmaba a principios de febrero que el reconocido galán mexicano, protagonista de inolvidables telenovelas como La usurpadora y Esmeralda, no iba a encabezar finalmente su ambiciosa superproducción de época, Malverde: el santo patrón. La pregunta de quién sería entonces su sustituto no tardó en acaparar titulares en los medios de comunicación y, aunque sonó con fuerza un nombre –concretamente el de Pedro Fernández– no fue hasta hoy cuando Telemundo confirmó por fin la información. "Pedro Fernández protagonizará la anticipada superserie de Telemundo, Malverde: el santo patrón, que se estrenará este 2021", dio a conocer la cadena a través de un comunicado. Image zoom Pedro Fernández, nuevo protagonista de Malverde | Credit: TELEMUNDO El actor y cantante mexicano, protagonista de exitosos melodramas como Hasta que el dinero nos separe y Hasta el fin del mundo, será finalmente quien se adentre en la piel de esta figura legendaria de nombre Malverde, regresando así a la televisión tras varios años ausente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos encantados de tener a Pedro en su regreso a la pantalla de Telemundo al unirse a este elenco estelar que le dará vida a esta historia legendaria para nuestra audiencia hispana en Estados Unidos", expresó Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios. "Malverde: el santo patrón es una dramatización de la vida de este personaje extraordinario y es sin duda una de nuestras mayores producciones hasta la fecha, producida con extraordinaria atención al detalle para poder recrear con precisión cómo se vivía en el México de finales del siglo diecinueve," agregó sobre esta ficción que ya se graba en México. Inspirada en una historia real, Malverde cuenta con el sello de Luis Zelkowicz, el escritor de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, y relata la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convierte en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres, y a su vez de narcos y malvivientes.

