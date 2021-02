Close

¿Por qué Pedro Fernández aceptó protagonizar Malverde: el santo patrón? El actor y cantante mexicano compartió las razones que lo llevaron a regresar a la actuación como protagonista de la nueva superserie de Telemundo tras varios años de ausencia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pedro Fernández confirmó este jueves de viva voz en el recién estrenado programa hoy Día (Telemundo) su participación protagónica en Malverde: el santo patrón, la nueva y ambiciosa superserie de Telemundo que en un inicio iba a encabezar Fernando Colunga. "Con una expectativa altísima, con muchísima ilusión y con mucha alegría les anuncio que voy a ser el protagonista de esta nueva telenovela, serie, importantísima", expresó emocionado el actor y cantante mexicano. "La verdad es que es un reto maravilloso que tomo con mucho cariño, con mucha emoción y con mucha alegría de que sea un proyecto que el público disfrute muchísimo". ¿Pero qué llevó al que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Hasta que el dinero nos separe a regresar a la actuación después de tantos años de ausencia? "La primera razón por la que decidí hacerlo es, primero que nada, porque yo considero que ya el tiempo que debí haber esperado entre una producción y otra de lo que he venido haciendo en actuación ha sido suficiente para que el público descanse un poquito de mi imagen", explicó en entrevista con Adamari López y Stephanie Himonidis. "Y obviamente también me dio muchísimo gusto la invitación de parte de Telemundo, la confianza y todo esto que me han transmitido desde el primero momento en que me hablaron del proyecto". Image zoom Pedro Fernández será Malverde: el santo patrón | Credit: Instagram Pedro Fernández Pedro no ve la hora de comenzar a grabar esta esperada historia en la que dará vida a Malverde, una figura legendaria con la que promete no dejar indiferente a nadie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una historia preciosa que, de verdad, el público no se va a poder despegar realmente, se va a enganchar muy pronto, es una historia maravillosa y es un proyecto que para Telemundo –como todos sus proyectos– es muy importante, pero este es un proyecto diría yo que un poquitito más por la exigencia, por la producción, por el elenco, porque aparte el elenco es extraordinario", expresó. Malverde: el santo patrón también cuenta en su elenco estelar con Carolina Miranda, Mark Tacher, Isabella Castillo y el debut en Telemundo de Alejandro Nones. La superserie se estrenará a finales de año por la cadena hispana.

