¿Que Rafael Amaya llegó para salvar Malverde: el santo patrón? Pedro Fernández responde El actor y cantante mexicano fue cuestionado en una reciente entrevista sobre la incorporación de Amaya a la ambiciosa superserie de época de Telemundo que protagoniza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pedro Fernández Pedro Fernández y Rafael Amaya | Credit: TELEMUNDO (x2) La anunciada incorporación de Rafael Amaya a Malverde: el santo patrón, la ambiciosa superserie de época de Telemundo que protagonizan Pedro Fernández y Carolina Miranda, tras varios años alejado del prime time de la televisión hispana ha dado mucho de qué hablar. "Yo quería ser parte de este proyecto y entonces ya me puse en comunicación y me abrieron las puertas en mi casa, en Telemundo. Me siento muy agradecido porque sí quería, aparte de hacer un homenaje y darle las gracias a la figura de Malverde, también al público regresar de una manera icónica. Me siento muy emocionado por regresar, sobre todo de esta manera con este gran proyecto", compartía el galán mexicano en una entrevista con People en Español. ¿Pero qué opina su protagonista, Fernández, de que se comente que Amaya llegó a salvar la historia tras los discretos datos de audiencia que ha venido registrando desde su estreno? "Cada quien tiene su opinión, la verdad es que yo en ese tema no tengo nada que decir, la gente siempre es libre de opinar lo que quiere y los medios de comunicación igual. Yo me imagino que siempre tendrán una razón válida o no para poder comentar lo que mejor les parezca", declaró Fernández en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Pedro Fernández Pedro Fernández es Malverde | Credit: TELEMUNDO El también cantante señaló que la incorporación de Amaya es algo que se había decidido muchos meses antes de que la superserie se estrenara, por lo que "no creo que tenga nada que ver con eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La incorporación de nuestro compañero no es algo que esté apareciendo por alguna razón, está hecho desde hace mucho tiempo y está de alguna manera planeado, entonces, en fin, no creo que tenga nada que ver con eso", dejó claro el reconocido artista de 52 años. Rafael Amaya Rafael Amaya en Teo en Malverde | Credit: TELEMUNDO Fernández, quien cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram, valoró positivamente la llegada del inolvidable protagonista de El señor de los cielos a Malverde. "La verdad es que nos da mucho gusto que se haya incorporado, aunque es una incorporación corta creo que es bueno porque al final todos conocen de la calidad de Rafa y nosotros contentos de que se haya incorporado, muy contentos", expresó. Malverde: el santo patrón se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Que Rafael Amaya llegó para salvar Malverde: el santo patrón? Pedro Fernández responde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.