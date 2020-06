Pedro Damián sale en defensa de Eiza González tras críticas por su 'blackface' El productor mexicano eximió de toda responsabilidad a la actriz por la polémica escena que protagonizó en 2007 en su telenovela Lola érase una vez en la que aparece con la cara pintada de negro. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque hace más de 10 años que salió al aire, no ha sido hasta ahora cuando la escena de Eiza González con la cara pintada de negro en la exitosa telenovela de Televisa Lola, érase una vez ha generado gran polémica, especialmente en Estados Unidos, debido a que la actriz mexicana ha sido una fuerte promotora del movimiento antirracista Black Lives Matter. "Hubiera deseado [en aquel momento] tener la voz y el conocimiento que tengo ahora. Como mujer mexicana e inmigrante he enfrentado racismo e ignorancia a lo largo de mi vida y carrera. Nunca participaría intencionalmente en algo que supiera podría causar daño o angustia a otra persona", llegó a declarar Eiza al medio estadounidense Page Six. El productor de la telenovela, Pedro Damián, rompió recientemente el silencio a través de Twitter, donde compartió un comunicado en el que exime de toda responsabilidad a Eiza. Image zoom Pedro Damián y Eiza González Mezcalent (x2) "Lo primero es lo primero. Me gustaría disculparme personalmente y asumir la responsabilidad de mis decisiones con respecto a la escena que apareció en la serie ‘Lola’ con Eiza González como protagonista", comenzó compartiendo el también productor de Rebelde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis acciones provenían de un lugar de ignorancia e insensibilidad de un problema que aún no se había planteado en mi país. Todo sucedió porque en la historia el personaje admiraba profundamente a Celia Cruz y quería parecerse a ella para seducir a su interés amoroso. De nuevo era muy ignorante, sin embargo, no teníamos la educación que tenemos ahora". El reconocido productor mexicano señaló que a partir de ahora ‘será una prioridad en cada proyecto que realice tomar decisiones conscientes y educadas’. Respecto a Eiza, Pedro Damián comentó que era una adolescente cuando protagonizó la telenovela ‘y no debería ser considerada responsable por sus acciones’. "Yo creo y Eiza cree que todas las vidas importan", concluyó su mensaje el productor haciendo alusión al lema del movimiento antirracista Black Lives Matter.

