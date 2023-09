A sus 21 años, el joven actor inicia por la puerta grande su carrera en México como protagonista juvenil de la telenovela más exitosa del momento. "Me autolimité mucho tiempo tratando de encajar en los parámetros sociales del entorno en el que me crié", confiesa. "En la actuación descubrí mi verdadera vocación y pienso seguir haciéndolo toda la vida".

Decidido a luchar por sus sueños, Pedro Baldo dejó atrás en 2022 su país natal, Argentina, para probar suerte como actor en México luego de ser seleccionado para estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). "Llegué con más sueños que cosas, con más dudas que certezas, pero lo único cierto es que venía a cumplir mi sueño y eso era mucho más grande que cualquier obstáculo o circunstancia difícil que me tocara pasar", confiesa.

Hoy, un año después, el joven actor de 21 años comienza a ver materializado su sueño con su participación en Tierra de esperanza, telenovela que marca su debut en los melodramas mexicanos y que Univision transmite en horario estelar con gran éxito. "[Cuando me confirmaron que sería parte de esta historia] no lo podía creer. Lloraba de alegría", cuenta. "El hecho de haber quedado en un proyecto hizo que se me viniera a la cabeza que todo el sacrificio y esfuerzo que hice y que hizo mi familia valió la pena".

Baldo no tardó en hacer clic con su personaje, Clemente Ferrer, un joven soñador y creativo que se enfrenta al constante menosprecio de su padre. "Ambos somos muy soñadores, amables, nos gusta el arte y estamos dispuestos a luchar contra todo por amor y por nuestros sueños", asevera. "Sentí profundamente su dolor y sus alegrías".

Soy un fiel creyente de que todos somos personas sensibles debajo de una coraza que creamos para protegernos de ser lastimados — Pedro Baldo

Pedro Baldo Pedro Baldo | Credit: Fotógrafo Armando Alemán

¿Cómo se definiría Pedro Baldo?

Como un joven soñador y perseverante al que a veces tildan de loco cuando cuenta sus sueños, pero que sé lo que quiero y pongo todo para lograrlo.

¿Con qué soñaba Pedro Baldo de niño?

Soñaba con crear historias, personajes, siempre hacía mis propias películas o series con mis dibujos y juguetes. A veces yo mismo encarnaba esos personajes, podía estar horas imaginándolas. No se lo mostraba a nadie, yo era mi único espectador (ríe).

Sin embargo, siempre viste como un sueño lejano el poder dedicarte a la actuación, ¿por qué?

Me crié en un pueblo en el que no había prácticamente escuelas de actuación, ni mucho menos producción. Digamos que nunca lo vi como una carrera. No digo que nadie me haya cortado las alas, pero siempre está el comentario de 'estudia en la universidad una carrera común, compra una casa' y todo eso que te influencia. Al final, yo mismo fui el que me autolimité mucho tiempo tratando de encajar en los parámetros sociales del entorno en el que me crié.

Como actores debemos generar conciencia a través de nuestros personajes para crear una sociedad más sensible y empática — Pedro Baldo

Pedro Baldo Pedro Baldo | Credit: Fotógrafo Armando Alemán

¿En qué momento comenzaste a sentir que el sueño de ser actor no era algo tan lejano como pensabas?

En el momento en el que dejé mi pueblo y me mudé a la capital, Buenos Aires, para estudiar actuación. Ahí me empecé a rodear de actores que ya trabajaban profesionalmente, comencé a hacer castings y a quedar en callbacks. De repente me eligen para hacer un papel en una serie, Diario de un Gigoló, y ahí me empecé a dar cuenta de que esto era de verdad, que tal vez en serio me podía dedicar a ser actor.

En 2022 dejaste atrás Argentina para probar suerte como actor en México, ¿fue difícil tomar la decisión?

La verdad sí. Me vine porque me seleccionaron del CEA [Centro de Educación Artística de Televisa] para estudiar allí. Llegué con más sueños que cosas, con más dudas que certezas, pero lo único cierto es que venía a cumplir mi sueño y eso era mucho más grande que cualquier obstáculo o circunstancia difícil que me tocara pasar.

¿Cómo fueron esos primeros meses en México estando lejos de tu país y de tu familia?

Fue una mezcla de sensaciones. Por un lado, extrañaba a mi familia, a mis amigos y a mis perros, pero, por otro, se me abrió un mundo nuevo, conocí un país hermoso del que me enamoro más cada día, y personas increíbles que han estado para mí en cada momento que las necesite. Eso hizo que el camino se haga mucho más lindo.

Me apasiona en mi tiempo libre entrenar boxeo y natación, son dos deportes que practiqué mucho tiempo y en los que competí — Pedro Baldo

Pedro Baldo Pedro Baldo | Credit: Fotógrafo Armando Alemán

Tierra de esperanza, tu primera telenovela en México, es en horario estelar y con un personaje protagónico juvenil, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te confirmaron que serías parte de esta historia?

No lo podía creer. Lloraba de alegría. En ese momento ni sabía que era el protagonista juvenil, ni mucho menos que era horario estelar. Pero el hecho de haber quedado en un proyecto, hizo que se me viniera a la cabeza que todo el sacrificio y esfuerzo que hice y que hizo mi familia valió la pena. Me puse más contento por ellos que por mí.

¿A quién llamaste primero para contarle la noticia?

A mi mamá y a una persona muy especial para mí. Luego a mi familia y algunos amigos. De verdad que estaba más contento por la felicidad de ellos que por la mía.

Has comentado en algunas entrevistas que te viste muy reflejado en tu personaje, ¿qué tanto tienen en común Pedro Baldo y Clemente?

Creo que ambos somos muy soñadores, amables, nos gusta el arte y estamos dispuestos a luchar contra todo por amor y por nuestros sueños. Sentí profundamente su dolor y sus alegrías, sin duda voy a llevar a Clemente siempre en mi corazón.

Sueño con con convertirme en un gran actor, pero sobre todo en una gran persona — Pedro Baldo

Pedro Baldo Pedro Baldo en una escena de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision

¿Quién es más sensible de los dos?

¡Qué pregunta difícil! Yo creo que los dos. A lo mejor Clemente lo demuestra más. Pero soy un fiel creyente que todos somos personas sensibles debajo de una coraza que creamos para protegernos de ser lastimados. Y como actores debemos justamente lograr eso a través de nuestros personajes: generar conciencia para crear una sociedad más sensible y empática.

¿Tu familia entendió desde un primer momento tu decisión de ser actor y la apoyó?

No sé si lo entendieron (ríe), pero sí me apoyaron. Durante mi adolescencia hice muchos deportes y actividades diferentes, yo creo que todos pensaron que esto sería igual, que ya se me iba a pasar. Pero en la actuación descubrí mi verdadera vocación y pienso seguir haciéndolo toda la vida.

¿La experiencia de grabar tu primera telenovela ha sido más fácil o más difícil de lo que te imaginabas?

Mucho, mucho más difícil (ríe). Me avisaron que quedé días antes de empezar a grabar, así que me tuve que leer 40 capítulos en dos días. Luego el ritmo de grabación de telenovela es muy intenso, grabé hasta 23 escenas en un día y sé que algunos compañeros más. Por lo que tienes que aprovechar el poco tiempo libre que te quede para estudiar, así no llegas con las escenas flojas porque luego eso se nota en la pantalla.

Pedro Baldo Pedro Baldo en una escena de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision

Si hoy pudieras darle un consejo al Pedro Baldo que llegó hace un año a México con una maleta cargada de sueños, ¿qué le dirías?

Que todo el esfuerzo, el sacrificio, el estar lejos de tus seres queridos… va a valer la pena. Que no tenga miedo y disfrute el camino, que las cosas buenas van a llegar.

¿Qué te apasiona hacer en tu tiempo libre?

Entrenar boxeo y natación, son dos deportes que practiqué mucho tiempo y en los que competí. Salir a conocer lugares nuevos. Aquí en Mexico está lleno de cultura y rincones hermosos. Ir con mis amigos es algo que disfruto mucho. También pasar tiempo en la naturaleza, eso me reconecta conmigo mismo y me llena de energía.

