Como una versión modernizada y actual que conecta con el interés del público de ahora. Así define Paz Vega la nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de lobos, ficción que aterrizó el pasado lunes 21 de octubre en el prime time hispano con la actriz española como protagonista. En entrevista exclusiva con People en Español la reconocida intérprete de 43 años nos cuenta todos los detalles de su participación en esta historia y habla, entre otros asuntos, de la polémica que generó en su día su elección como Catalina Creel.

Yo entendí que mi elección causara rechazo al principio [pero] el hecho de escoger a una actriz extranjera ayuda a que la historia salga de las fronteras de México

¿Qué te llevó a darle el ‘sí' a este proyecto?

Me llevó la propia historia. Es una oferta de esas que no se pueden rechazar porque cualquier actriz mataría por estar en una historia como Cuna de lobos y por interpretar a este personaje tan icónico.

¿Cómo definirías la nueva versión de Cuna de lobos?

Desde luego es una versión modernizada, actual, que conecta con los problemas y con el interés del público de ahora. Es una versión que respeta el esqueleto básico de la historia pero que va más allá y que quiere realmente atrapar al público desde historia reconocibles. Queremos que la gente empatice con los personajes, que se sientan identificados con los personajes, inclusive con Catalina Creel porque para mí era muy importante crear un personaje que no fuera una caricatura de la maldad sino que fuera una mujer que tuviera una necesidad y que tuviera una razón por la que hace las cosas que hace, entonces es una mujer empoderada, una mujer atractiva, sensual, elegante, inteligente, es una mujer muy ambiciosa y luego es una mujer que tiene una incapacidad para amar y para empatizar con el dolor ajeno que tiene una psicopatía pero realmente también luego tiene un porqué muy noble que es que todo lo que hace lo hace por el amor absoluto e incondicional que tiene hacia su hijo y eso es muy lindo.

Espero que la gente que vio la original se olvide un poco de esa melancolía del pasado y le dé la oportunidad a esta versión que es una versión muy valiente

¿Qué tanto dirías que tiene esta versión de la historia original?

De la historia original lo que guarda son los personajes, algunos porque también hay personajes nuevos y un poco esa ADN de una familia disfuncional donde pasan cosas muy tremendas y muy terribles, sobre todo movidos por los bajos instintos. Pero estamos hablando de thriller, esta historia es un thriller con tienes melodramáticos, pero básicamente es un trailer de acción y yo pienso que muy atractivo para el público.

¿Conocías la magnitud que había tenido la historia hace 30 años y lo presente que está aún en el colectivo imaginario mexicano?

Sí, sabía que fue una novela que impactó en su momento, pero no sabía que todavía estaba muy presente en la gente. Es curioso como algo que sucedió hace 30 años sigue muy vigente ahora y la gente lo tiene presente y eso muy bonito y muy lindo. Yo lo que espero es que la gente que vio la original se olvide un poco de esa melancolía del pasado y le dé la oportunidad a esta versión que es una versión muy valiente donde se toman riesgos y que la gente que no la haya visto simplemente disfrute de una historia con fuerza.

Una madre es capaz de todo por un hijo, lo digo yo que soy madre, y en ese punto yo conectaba muy bien con mi personaje

¿Como actriz cómo haces para darle realismo a un personaje tan maquiavélico? ¿Cómo justificas tanta maldad?

A Catalina Creel la he construido junto con mi director, Eric Morelos, y junto con Giselle [la productora]. Además también me ha ayudado mucho la propia historia, la propia trama porque uno de los retos de esta serie era no hacer un personaje caricaturesco sino darle verdad, hacerlo de carne y hueso, que la gente empatice con ella y entienda por qué hace eso tan terrible que hace. Yo creo que una madre es capaz de todo por un hijo, lo digo yo que soy madre, y en ese punto yo conectaba muy bien con mi personaje. Qué no haría yo por mi hijo. Otra cosa es el camino que ella toma que sí que es cuestionable, pero yo como actriz no entro a juzgar a mis personajes, yo simplemente los entiendo y busco esa razón de fuerza.

¿Cómo estás viviendo la reacción del público?

La verdad que ha sido una reacción increíble, muy hermosa. Me he encontrado con compañeros que me han escrito, que han visto la serie, gente de la profesión, y la verdad que me dicen cosas muy lindas a mí y desde luego a todo el equipo porque es un trabajo que se ha hecho con mucho rigor y dando el 100% de cada uno porque sabíamos que había muchas expectativas entonces no queríamos defraudar y claramente está en el resultado final, en la factura final, en el montaje, en cómo se ha musicalizado, en las actuaciones de todos… Es increíble. Es un personaje muy fino el que hemos hecho.

Image zoom Cortesía TELEVISA

¿Qué opinión te merece la polémica que generó en Mexico tu elección como Catalina Creel ya que algunos consideraban que tenía que ser una actriz mexicana?

Yo entendí perfectamente esa polémica y que causara rechazo al principio, es normal porque como todos sabemos Catalina Creel es un personaje muy icónico en la cultura y en el colectivo imaginario latinoamericano, pero bueno yo solo espero que la gente ahora pueda dar su opinión sobre el resultado final y ver que los clásicos se pueden retomar desde muchos lugares y para mí Cuna de lobos es un clásico y como tal esa historia puede pasar en México, puede pasar en Estados Unidos, puede pasar en Europa y eso todavía la hace más grande. Creo que eso es algo de lo que yo por lo menos me siento orgullosa, yo y el equipo, el poder hacer esta historia y agrandarla y que salga de las fronteras de México y el hecho de escoger a una actriz extranjera ayuda a eso y por eso yo creo que la elección de mi persona.

Cuna de lobos es un paso más en el mundo de la novela y en el mundo de la ficción en abierto.

¿Por qué hay que ver la nueva versión de Cuna de lobos?

Hay que verla porque es una versión muy valiente, es una versión que toma riesgos. Siento y sentimos todos los que hemos trabajado en Cuna de lobos que es un paso más en el mundo de la novela y en el mundo de la ficción en abierto. Creo que hay un esfuerzo por entregar una serie y una historia de calidad que quiere competir con toda la ficción que hay en todas las plataformas y que cada vez se hacen cosas mejores, entonces para competir ahí hay que darle duro y nosotros lo hemos hecho entonces.

