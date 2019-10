La actriz Paz Vega ha reaccionado a los malos presagios y deseos de Laura Zapata a la serie Cuna de Lobos Tras la negativa publicación de la veterana actriz sobre la telenovela Cuna de Lobos, la intérprete española, que se mete en la piel de Catalina Creel, ha reaccionado sin pelos en la lengua. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El estreno de Cuna de Lobos esta semana ha dado mucho de qué hablar. Mientras la audiencia parece aplaudir esta nueva versión de Televisa, tal y como revelan los primeros datos de audiencia, Laura Zapata se ha declarado en guerra con la serie. Lo vimos en uno de sus últimos mensajes en redes donde aseguraba estar convencida de que sería un fracaso y que quien “se ríe el último, se ríe mejor”. La que fuera la malvada Catalina Creel en su versión original no ha parado de publicar escritos, no precisamente bonitos, sobre esta historia que llegará a Univisión el próximo 21 de octubre. Pero, ¿cómo se ha tomado Paz Vega estos comentarios tan negativos? La actriz española, que es la nueva mala malísima de la telenovela, ha sacado un poquito de su personaje a la palestra y ha reaccionado así de pícara a los malos augurios de Zapata sobre el rating de la historia. Image zoom Paz Vega Instagram Paz Vega Con una serie de imágenes en las historias de Instagram lo ha dicho todo sin necesidad de mediar palabra. Sus posts presumían los impresionantes datos recopilados en la primera noche al aire de la serie. “Líder de audiencia”, “Supera a competencia por 81%”, “5.8 millones”, decían sus mensajes. Totalmente Josept, ahí está la respuesta… el público manda, no les gustó. 🤣🤣🤣 https://t.co/kasFwVA9gu — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 8, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, de forma irónica pero directa, empleó unos divertidos gifs de Blancanieves celebrando su logro. Así que, con esta ‘bofetada’ virtual a la veterana actriz, Paz contradijo sus predicciones y dejó claro que de decepción y fracaso nada de nada. Image zoom Paz Vega Instagram Paz Vega Las reacciones no se han hecho esperar y de las primeras en aplaudir esta nueva propuesta del Canal de las Estrellas ha sido Andrea Legarreta. “¡Buenísima!”, escribió en un ferviente mensaje del que se hizo eco Paz para, de alguna manera, demostrar que la acogida ha sido maravillosa. ¡Felicidades a todo el equipo de Cuna de lobos y muchos éxitos! Advertisement EDIT POST

