"Yo dije: 'Ya nadie me va a contratar'. Paulina Goto confiesa qué telenovela se convirtió en el momento más difícil de su carrera La actriz mexicana hizo esta confesión recientemente en el programa Pinky Promise (YouTube). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Goto Paulina Goto | Credit: Mezcalent Paulina Goto hizo su debut como actriz en el año 2010 como protagonista de la telenovela de Televisa Niña de mi corazón, historia en la que tuvo como pareja a Erick Elías. Hoy, transcurrido el tiempo, la actriz y cantante mexicana recuerda este momento como el más difícil de su carrera. "Aunque tuve una gran primera experiencia y era algo con lo que soñaba muchísimo, también fue una época en la que me sentía insegura de mí como actriz, no me sentía actriz en ese momento", se sinceró la artista de 30 años en una entrevista para el programa Pinky Promise. "También creo que fue la primera vez que me sentí como muy expuesta a la opinión de los demás y por supuesto que me afectaba lo que opinaban de mí: que si estaba muy flaca, que si estaba dientona, que si había subido de peso, [que si] estaba embarazada… Todo", agregó. Paulina Goto Paulina Goto protagonizó en 2010 Niña de mi corazón | Credit: Mezcalent Por si fuera poco, la heroína de exitosos melodramas de Televisa como Un camino hacia el destino y Vencer el miedo reconoció que el poco éxito que tuvo la telenovela le hizo llegar a pensar erróneamente que su carrera se iba a terminar y que nadie más la contrataría. "Tenían pensado que iba a durar x cantidad de tiempo y resulta que la recortaron porque no le estaba yendo tan bien, entonces yo dije: 'No, es mi culpa'. De por sí decía: 'No me siento lo suficientemente buena para hacer eso o merecedora y ahora la recortan'. Dije: 'Ya nadie me va a contratar'. Un fracaso'. Así lo viví en ese momento y fue superfuerte", reconoció. Paulina Goto Paulina Goto y Erick Elías, protagonistas de Niña de mi corazón | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, eso no solo no sucedió sino que hoy en día –una década después– Paulina es una de las artistas mexicanas de su generación más talentosas y queridas por el público. "Una actriz que quiero mucho, Isela Vega, que en paz descanse, me dijo en ese momento: 'No te preocupes mi hijita, esta es una carrera de resistencia y lo más importante es lo que viene después de esto, todo lo que estás aprendiendo, todo lo que te estás llevando'. Y la verdad es que eso fue hermoso, tuve compañeros supergenerosos que me abrazaron, que me cobijaron y sí me volvieron a contratar y ya son 10 años trabajando como actriz y ha sido hermoso", dijo.

